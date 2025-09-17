打風│天文台料熱帶氣旋港20公里橫掃+路徑　3因素周五或掛3號風球

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】周末打風！天文台表示，位於呂宋附近的熱帶氣旋會在今日（9月17日）橫過呂宋一帶並進入本港800公里範圍，天文台會考慮在今晚至星期四（9月18日）初時發出一號戒備信號。



天文台預料，該熱帶氣旋會大致移向廣東沿岸並逐漸增強，但受東北季候風影響，其路徑及強度存在變數；由於其環流較為細小，因此要在較為接近香港時才會為本地天氣帶來顯著影響，天文台會視乎該熱帶氣旋強度、其強風區與本港距離及本地風力變化，評估是否需要在星期五（9月19日）改發更高熱帶氣旋警告信號；受其相關的外圍雨帶影響，星期五本港天氣漸轉不穩定，周末期間有驟雨及狂風雷暴，風勢較大。海有湧浪。市民請留意天文台的最新天氣消息。



根據天文台熱帶氣旋路徑圖，該熱帶氣旋在9月17日（星期三）進入本港800公里範圍，9月18日增強成熱帶風暴，進入本港400公里範圍，9月19日晚上至9月20日凌晨以強烈熱帶風暴級別在香港東面約200公里範圍內登陸，並在9月20日以熱帶低氣壓級別在香港北面約20公里、東莞市附近掠過。（天文台）

按顏色劃分，該熱帶氣旋直吹香港機率目前最高六成。（天文台）

至於會否發出8號風球甚至更高風球，同樣要視乎該熱帶氣旋強度、與本港距離，及本地風力變化。

本港天氣方面，天文台表示，星期四部份時間有陽光，日間酷熱，但仍有一兩陣驟雨；星期五天氣漸轉不穩定，周末期間有驟雨及狂風雷暴，風勢較大。海有湧浪。