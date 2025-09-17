施政報告2025│公屋租置計劃消息瘋傳終落空　網民：吹幾日得個桔

【租者置其屋計劃／公屋租置計劃／重推租置公屋／出售公屋／施政報告2025】行政長官李家超今日（9月17日）公布新一份施政報告，此前多方消息指政府會相隔20年重推「租者置其屋計劃」，引起網民激辯利弊。不過最終施政報告對此隻字未提，不少網民表示失望，聲言因賣公屋議題收看直播，「租置流料」、「租置呢？」、「無公屋買了」。但許多本身持反對意見的網民頓覺放下心頭大石，「直頭鬧政府變咗撐政府，要劏雞還神」、「支持特首，不要租置，綠置居和居屋才有希望」。



早前消息指，政府有意重推公屋租置計劃，但行政長官李家超公布新一份《施政報告》時隻字未提。（廖雁雄攝）

租置計劃的重推原本是網民一大焦點，但最終《施政報告》未有提及。（資料圖片）

重推公屋租置消息引熱議終隻字不提

重推公屋租置計劃消息傳出後，網民展開激烈討論，反對者認為和公屋政策本意矛盾，也和近年港府嚴打富戶方針相違，「形容是多添一道『公屋富戶逃生門』」，又對近年購買綠置居及用綠表買居屋的原公屋租戶不公平。而支持者除了本身是「受惠者」，覺得重推租置可扶助公屋戶，增強「幸福感」，也有網民覺得可助政府減低公屋維修費等負擔。

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如認為，如重推租置計劃，最好挑選較低樓齡的公共屋邨，因選樓齡較大的屋邨，租戶年長及經濟能力問題會影響購買意欲。（資料圖片）

推出長者業主樓換樓計劃

行政長官李家超公布《施政報告》，房屋方面提到要將居屋綠白表比例，由現時「40:60」調整至「50：50」，又推出長者業主樓換樓計劃，容許擁有房委會資助出售單位、年滿60歲擁有單位10年或以上人士，可在第二市場出售單位後，不須補價購買一個較小或較偏遠單位等，但對最引起關注的重推租置計劃隻字未提。

原本許多網民期待重推租置計劃，最終落空難免感失望。（資料圖片）

網民狂問：租置呢？

結果，網上各大討論區及社交平台發文「追問」租置計劃去向，形容本身很期待，「我都好期待，老公話我哋住緊有得買一定會買，買咗之後唔使擔心會俾房署要求換細單位」、「除咗中產，平民應該都好支持」。消息流傳多時最終租置不見蹤影，尤其不少公屋住戶表示曾收到相關意見收集調查，「屋署有寄過信做諮詢」，不少網民對「租置落空」感不滿，「租置流料」、「都唔知邊個放流料」、「租置呢？」、「無公屋買了」。

許多反對重推租置計劃的網民放下心頭大石。（資料圖片）

反對重推租置網民大喜：要劏雞還神

許多反對重推租置的網民大讚政府英明，「個人意見，與其出售公屋，不如多起綠置居，出售公屋，公屋屋苑維修管理會混亂，影響效率」、「直頭鬧政府變咗撐政府，要劏雞還神」、「笑x到我，買公屋吹咗幾日得個桔」、「今晚瞓得着」、「咁好，酸個啲唔駛嬲啦」、「居屋私樓嗰班，唔使再妒忌人，應該好開心，直頭放心晒」、「政府靠高地價賺錢，租置倒米點會仲推」。

（綜合）