天氣預報｜天文台預測香港明天星期五+未來9天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天大致多雲，間中有驟雨及幾陣強烈狂風雷暴，雨勢有時頗大。明早短暫時間有陽光。明日氣溫介乎27至32度。吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風，明日轉吹北至西北風，風勢逐漸增強。星期六間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。星期日風勢減弱，但仍有驟雨。下週初天色短暫好轉及酷熱，中期天氣顯著轉壞。(更新至9月18日下午16時30分)

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈一號戒備信號熱帶氣旋警告、酷熱天氣警告、雷暴警告現正生效。

今日現時溫度約32.1度，最高溫度34度，最低溫度28度，相對濕度為百分之63。而紫外線指數為2，曝曬級數屬於低，天文台建議市民無需採取額外防護措施。

熱帶氣旋米娜會在今明兩日靠近廣東東部沿岸並逐漸增強，而受東北季候風影響，米娜會轉向偏西方向移動並移近珠江口一帶，未來一兩日該區風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴。隨著米娜遠離，下週初天色短暫好轉及酷熱。預料位於菲律賓以東之西北太平洋的另一熱帶氣旋會在未來數日顯著增強，並在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨、雷暴及風暴潮，海有大浪及湧浪。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料過去數小時，米娜繼續橫過南海東北部，其環流較為細小，並會在今日大部分時間與香港保持約300公里或以上距離，一號戒備信號會在今日維持。按照現時預測，米娜會在今明兩日逐漸增強，靠近廣東東部沿岸，屆時將受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶，但其登陸位置及強度存在變數。天文台會視乎米娜的強度、其強風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日改發更高熱帶氣旋警告信號。米娜的外圍雨帶正影響廣東沿岸。隨著米娜進一步靠近，預料本港明日風勢增強，驟雨逐漸增多，星期六間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

香港明天星期五的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天星期五最高溫度為32度，最低溫度為27度，相對濕度為百分之65-95。明天大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時短暫時間有陽光。驟雨逐漸增多及有狂風。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由9月19日至9月27日，香港會熱帶氣旋米娜會在今明兩日靠近廣東東部沿岸並逐漸增強，而受東北季候風影響，米娜會轉向偏西方向移動並移近珠江口一帶，未來一兩日該區風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴。隨著米娜遠離，下週初天色短暫好轉及酷熱。預料位於菲律賓以東之西北太平洋的另一熱帶氣旋會在未來數日顯著增強，並在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨、雷暴及風暴潮，海有大浪及湧浪。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫