天氣預報｜天文台預測香港明天星期六會打風？附未來9天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天吹強風程度西北風。大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，稍後雨勢有時較大。海有大浪及湧浪。明日間中有狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，稍後風勢減弱。星期日仍有驟雨。下週初天色短暫好轉及酷熱，中期天氣顯著轉壞。(更新至9月19日下午02時15分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈三號強風信號熱帶氣旋警告現正生效。

今日現時溫度約29.8度，最高溫度31度，最低溫度27度，相對濕度為百分之68。而紫外線指數為2，曝曬級數屬於低，天文台建議市民無需採取額外防護措施。

熱帶氣旋米娜會在明日橫過珠江口一帶及逐漸減弱，該區初時風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴。隨著米娜減弱及遠離，下週初驟雨逐漸減少，天色短暫好轉及酷熱。而熱帶氣旋樺加沙會在未來數日顯著增強，並在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸，受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常大浪及湧浪。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料過去數小時，米娜穩定地靠近廣東東部沿岸。本港高地正吹強風，普遍風勢將會增強。三號強風信號會在今日日間維持。米娜的外圍雨帶正逐漸靠近珠江口，並會為本港帶來幾陣狂風驟雨及雷暴，稍後雨勢有時較大，市民請留意天氣變化。

按照現時預測，米娜會在未來數小時登陸廣東東部沿岸，同時亦受東北季候風影響而轉向偏西方向移動，移近珠江口一帶但逐漸減弱，在本港以北100公里左右掠過。天文台會視乎米娜屆時的減弱程度、其烈風區與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚改發更高熱帶氣旋警告信號。

海面有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。在過去一小時，青洲及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時44及41公里，最高陣風分別超過每小時55及54公里。

香港明天星期六的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為30度，最低溫度為26度，相對濕度為百分之75-95。明天大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。初時雨勢有時頗大。海有大浪及湧浪。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由9月20日至9月28日，香港會熱帶氣旋米娜會在明日橫過珠江口一帶及逐漸減弱，該區初時風勢頗大，有狂風驟雨及雷暴。隨著米娜減弱及遠離，下週初驟雨逐漸減少，天色短暫好轉及酷熱。而熱帶氣旋樺加沙會在未來數日顯著增強，並在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸，受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常大浪及湧浪。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫