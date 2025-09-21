天氣預報｜天文台預測香港明天星期一/二會打風？附未來9天天氣

【香港天氣】天文台預測今天大致多雲，初時間中有驟雨，部分地區雨勢較大及有雷暴，最低氣溫約26度。明日漸轉天晴，日間天氣酷熱，最高氣溫約34度。吹和緩東風，離岸及高地風勢間中清勁，明日漸轉吹北風，海有湧浪。星期二稍後天氣開始急速轉壞。星期三吹烈風至暴風，離岸可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及顯著風暴潮。星期四風勢逐漸減弱，初時雨勢仍然頗大。(更新至9月21日下午05時46分)

高德打車9月限定1折優惠！新用戶香港 Call 車 最高減$102！😍

>> 即拎優惠搭車！ <<

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈雷暴警告現正生效。今日現時溫度約26.2度，最高溫度29度，最低溫度25度，相對濕度為百分之94。

與米娜殘餘相關的驟雨正影響珠江口一帶。下午本港廣泛地區錄得約30毫米雨量，而大埔區及大嶼山東部的雨量更超過70毫米。在下午四時，超強颱風樺加沙集結在馬尼拉之東北約690公里，預料向西北偏西移動，時速約18公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料按照現前預測，超強颱風樺加沙會在未來一兩日繼續增強，橫過呂宋海峽一帶並進入南海北部，逐漸靠近廣東沿岸，天文台會在星期一中午前後發出一號戒備信號。樺加沙環流廣闊，雖然星期一本港天色短暫好轉及酷熱，但海有湧浪。星期二稍後天氣開始急速轉壞，星期三吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與2017年的天鴿及2018年的山竹相若。市民請密切留意天文台的最新天氣消息，並儘快做好一切防風、防水浸準備。

香港明天星期六的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為34度，最低溫度為26度，相對濕度為百分之55-90。明天漸轉天晴，日間天氣酷熱。海有湧浪。明天的紫外線指數為10，天文台建議市民盡量避免在中午時分於陽光下曝曬，如需於戶外進行活動，應選擇有遮蔭的地方停留。同時，請塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效阻隔紫外線A及B。此外，建議穿著長袖寬鬆的衣物，配戴闊邊帽，攜帶傘具及選用具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由9月22日至9月30日，香港會熱帶氣旋樺加沙會在未來一兩日繼續增強，橫過呂宋海峽一帶並進入南海北部。受其外圍下沉氣流影響，星期一至星期二初時廣東沿岸天氣酷熱。預料樺加沙會在星期二逐漸靠近廣東沿岸，受其廣闊環流影響，星期二稍後該區天氣開始急速轉壞，風勢顯著增強，星期三有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常巨浪及湧浪。隨著樺加沙遠離，本週後期驟雨逐漸減少。此外，一道廣闊低壓槽會在本週後期為南海中北部至菲律賓東部帶來不穩定天氣。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫