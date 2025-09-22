天氣預報｜天文台預測香港明天星期二會打風嗎？附未來9天天氣

【香港天氣】天文台預測今天大致天晴。下午酷熱。吹和緩至清勁偏北風。海有湧浪。明日初時仍然酷熱，吹強風，稍後天氣開始急速轉壞，風力進一步增強及有狂風驟雨。星期三吹烈風至暴風，離岸可能達颶風，天氣惡劣，有頻密狂風大驟雨及顯著風暴潮。星期四風勢逐漸減弱，初時雨勢仍然頗大。隨後一兩日天氣逐漸好轉。(更新至9月22日下午15時53分)

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈一號戒備信號熱帶氣旋警告、酷熱天氣警告現正生效。今日現時溫度約31.3度，最高溫度34度，最低溫度26度，相對濕度為百分之70。

熱帶氣旋樺加沙會在明日逐漸靠近廣東沿岸。受其外圍下沉氣流影響，明日初時華南地區仍然酷熱。但受樺加沙廣闊環流影響，明日稍後沿岸地區天氣開始急速轉壞，風勢顯著增強，星期三有頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常巨浪及湧浪。隨著樺加沙遠離，本週後期驟雨逐漸減少，天色好轉。此外，位於西北太平洋的廣闊低壓區會在未來兩三日逐漸發展，橫過菲律賓並進入南海，可能在週末期間為南海中北部帶來不穩定天氣，但其發展及路徑仍存在變數。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料按照現時預測，樺加沙會在今日橫過呂宋海峽並進入南海北部。隨著樺加沙靠近廣東沿岸，本港風勢將逐漸增強，天文台會在今晚9時40分改發三號強風信號。

預料本港明日（9月23日）稍後天氣開始急速轉壞，天文台會考慮在明日下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號。星期三（9月24日）天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常巨浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

受顯著風暴潮影響，預計星期三上午本港沿岸增水約2米，最高水位普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米。 市民請採取適當預防措施。"

香港明天星期六的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為33度，最低溫度為27度，相對濕度為百分之60-95。明天漸轉多雲。早上短暫時間有陽光及酷熱。稍後有狂風驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由9月23日至10月1日，香港會熱帶氣旋樺加沙會在明日逐漸靠近廣東沿岸。受其外圍下沉氣流影響，明日初時華南地區仍然酷熱。但受樺加沙廣闊環流影響，明日稍後沿岸地區天氣開始急速轉壞，風勢顯著增強，星期三有頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常巨浪及湧浪。隨著樺加沙遠離，本週後期驟雨逐漸減少，天色好轉。此外，位於西北太平洋的廣闊低壓區會在未來兩三日逐漸發展，橫過菲律賓並進入南海，可能在週末期間為南海中北部帶來不穩定天氣，但其發展及路徑仍存在變數。

