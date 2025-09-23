天氣預報｜天文台預測香港明天星期三會8號風球？附未來9天天氣

【香港天氣】香港天文台宣布會在今天（9月23日）下午2時20分發出八號熱帶氣旋警告信號。天文台預測今天吹強風程度北風，風勢進一步增強，稍後達烈風程度，海有非常大浪及湧浪。大致多雲，有幾陣驟雨。稍後天氣急速轉壞，驟雨增多，有雷暴及狂風。明日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，初時離岸及高地達颶風，有頻密狂風大驟雨及顯著風暴潮。星期四風勢逐漸減弱，初時雨勢仍然頗大。隨後一兩日天氣逐漸好轉。(更新至9月23日下午12時28分)

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈三號強風信號熱帶氣旋警告現正生效。

今日現時溫度約30.6度，最高溫度32度，最低溫度27度，相對濕度為百分之65。而紫外線指數為5，曝曬級數屬於中，天文台建議市民於中午時分外出，選擇在有遮蔭的地方活動，並塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效隔絕紫外線A及B。此外，亦建議市民穿著長袖寬鬆衣物、戴上闊邊帽、攜帶雨傘及配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

熱帶氣旋樺加沙會逐漸靠近廣東沿岸，並於明早最接近珠江口一帶。受其影響，明日廣東沿岸有頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有極巨浪及湧浪。隨著樺加沙遠離，本週後期驟雨逐漸減少，天色好轉。此外，位於西北太平洋的廣闊低壓區會在未來一兩日逐漸發展，橫過菲律賓並進入南海，隨後有較大機會移向海南島及其以南海域。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料香港天文台宣布會在今天（9月23日）下午2時20分發出八號熱帶氣旋警告信號，本港風勢將會增強。政府提醒返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家。政府已通知屬下此類員工下班。

超強颱風樺加沙的外圍雨帶開始影響廣東東部。樺加沙環流廣闊，風勢猛烈，對廣東沿岸構成嚴重威脅。按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度，於明日（9月24日）早上最接近珠江口一帶。預料本港今日稍後天氣開始急速轉壞，天文台將於今日下午2時20分改發八號烈風或暴風信號。

天文台會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至明日初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

預料本港明日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，初時離岸及高地達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

受顯著風暴潮影響，明日本港沿岸增水可達約2米，預計水位早上約6時後開始上升，並在早上較後時間至下午初時達至最高，普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米。市民請儘快採取適當預防措施。

香港明天星期六的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為28度，最低溫度為24度，相對濕度為百分之80-95。明天天陰，有頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮。海有極巨浪及湧浪。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由9月24日至10月2日，香港會熱帶氣旋樺加沙會逐漸靠近廣東沿岸，並於明早最接近珠江口一帶。受其影響，明日廣東沿岸有頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有極巨浪及湧浪。隨著樺加沙遠離，本週後期驟雨逐漸減少，天色好轉。此外，位於西北太平洋的廣闊低壓區會在未來一兩日逐漸發展，橫過菲律賓並進入南海，隨後有較大機會移向海南島及其以南海域。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫