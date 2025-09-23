天氣預報｜天文台預測香港明天星期三會9號風球？附未來9天天氣

【香港天氣】天文台宣佈八號西北烈風或暴風信號熱帶氣旋警告現正生效。天文台會考慮在星期三（9月24日）凌晨1時至3時之間改發九號烈風或暴風風力增強信號。天文台預測今天吹強風至烈風程度北至西北風，風勢進一步增強，初時離岸及高地達颶風，漸轉吹東至東南風，晚上風勢逐漸減弱。海有極巨浪及湧浪。密雲，有頻密狂風大驟雨和雷暴，及有顯著風暴潮，氣溫介乎24至28度。星期四風勢進一步減弱，初時雨勢仍然頗大。隨後一兩日天氣逐漸好轉。(更新至9月23日下午11時21分)

高德打車9月限定1折優惠！新用戶香港 Call 車最高減$102！😍

>> 即拎優惠搭車！ <<

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈八號西北烈風或暴風信號熱帶氣旋警告現正生效。今日現時溫度約28.8度，最高溫度32度，最低溫度27度，相對濕度為百分之71。

超強颱風樺加沙今日橫過南海北部，並逐漸靠近廣東沿岸，本港今日風勢逐步增強，晚上開始有狂風驟雨。預料樺加沙會在明日進一步靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶，受其影響，廣東沿岸有頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有極巨浪及湧浪。隨著樺加沙遠離，本週後期驟雨逐漸減少，天色好轉。

此外，位於西北太平洋的低壓區在今日晚上增強為熱帶低氣壓。在晚上十一時，該熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東南偏東約1490公里，預料向西移動，時速約14公里，移向菲律賓一帶。"

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料按照現時預測，超強颱風樺加沙會於星期三（9月24日）早上最接近本港，在本港南面100公里左右掠過。預料其颶風區會逐漸接近本港，本港晚間風力會進一步上升。天文台會考慮在星期三（9月24日）凌晨1時至3時之間改發九號烈風或暴風風力增強信號。市民請密切留意天文台的最新天氣消息，並完成所有預防措施。

樺加沙環流廣闊，風勢猛烈。預料晚間天氣會急速轉壞，明日天氣持續惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

受顯著風暴潮影響，明日本港沿岸增水可達約2米，預計水位早上約6時後開始上升，並在早上較後時間至下午初時達至最高，普遍可達海圖基準面以上約3.5米至4米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時92、76及67公里，最高陣風分別超過每小時116、92及82公里。

香港明天星期六的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為28度，最低溫度為24度，相對濕度為百分之80-95。明天密雲，有頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮。海有極巨浪及湧浪。明天的紫外線指數為2，天文台建議市民無需採取額外防護措施。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由9月24日至10月2日，香港會密雲，有頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮。海有極巨浪及湧浪。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫