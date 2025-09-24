天氣預報｜天文台預測香港明天星期四會打風？附未來9天天氣

【香港天氣】天文台預測今天吹暴風至颶風程度東至東南風，今晚風勢逐漸減弱。海有極巨浪及湧浪。密雲，有頻密狂風大驟雨和雷暴。明日風勢進一步減弱，初時雨勢仍然頗大。隨後一兩日天氣逐漸好轉。(更新至9月24日下午01時35分)

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈八號東南烈風或暴風信號熱帶氣旋警告、山泥傾瀉警告、新界北部水浸特別報告現正生效。

今日現時溫度約26.1度，最高溫度27度，最低溫度24度，相對濕度為百分之95。

熱帶氣旋樺加沙會在今日靠近廣東西部沿岸一帶，該區有頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有極巨浪及湧浪。隨著樺加沙進一步遠離廣東並逐漸減弱，未來一兩日驟雨逐漸減少，天色好轉。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋博羅依會在今明兩日移向菲律賓並進入南海，隨後横過南海中南部，大致移向海南島以南海域。隨著高空反氣旋增強，下週中後期廣東沿岸天色大致良好。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料八號東南烈風或暴風信號在下午1時20分發出，取代十號颶風信號。 預料本港平均風速每小時63公里或以上。 本港仍有一段時間吹烈風，請繼續留在室內直至風力減弱為止，切勿鬆懈防風措施。

香港明天星期六的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為29度，最低溫度為25度，相對濕度為百分之80-95。明天多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，初時雨勢頗大。海有非常大浪及湧浪。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由9月25日至10月3日，香港會熱帶氣旋樺加沙會在今日靠近廣東西部沿岸一帶，該區有頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有極巨浪及湧浪。隨著樺加沙進一步遠離廣東並逐漸減弱，未來一兩日驟雨逐漸減少，天色好轉。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋博羅依會在今明兩日移向菲律賓並進入南海，隨後横過南海中南部，大致移向海南島以南海域。隨著高空反氣旋增強，下週中後期廣東沿岸天色大致良好。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫