天氣預報｜天文台預測香港明天星期六會打風？附未來9天天氣

【香港天氣】天文台預測今天下午部分時間有陽光及酷熱。今晚大致多雲，有一兩陣驟雨。吹和緩至清勁偏東風，離岸及高地間中吹強風。週末期間離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。星期日及星期一有幾陣驟雨。下週中期大致天晴。(更新至9月26日下午14時57分)

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈酷熱天氣警告現正生效。今日現時溫度約33度，最高溫度33度，最低溫度27度，相對濕度為百分之60。而紫外線指數為6，曝曬級數屬於高，天文台建議市民於中午時分外出，選擇在有遮蔭的地方活動，並塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效隔絕紫外線A及B。此外，亦建議市民穿著長袖寬鬆衣物、戴上闊邊帽、攜帶雨傘及配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

一股東北季候風正影響中國東南沿岸。在正午十二時，強烈熱帶風暴博羅依集結在馬尼拉以南約230公里，預料向西北偏西移動，時速約34公里，橫過菲律賓中部。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料預料熱帶氣旋博羅依會在未來一兩日橫過南海並逐漸增強，大致移向海南島以南海域，與香港保持相當距離，對本港直接威脅不大。但受中國東南沿岸的高壓脊及博羅依的共同影響，週末期間華南沿岸風勢頗大，海有大浪及湧浪。屆時，天文台會視乎本地風力變化，考慮發出強烈季候風信號。市民請遠離岸邊及停止水上活動，並留意天文台的最新天氣消息。

香港明天星期六的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為32度，最低溫度為28度，相對濕度為百分之65-90。明天部分時間有陽光。初時有一兩陣驟雨。海有湧浪。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由9月25日至10月3日，香港會雖然熱帶氣旋樺加沙會遠離，但其外圍雨帶仍會為廣東沿岸帶來大驟雨及雷暴。隨著樺加沙會進一步遠離並減弱，本週後期驟雨逐漸減少，天色好轉。此外，位於西北太平洋的熱帶氣旋博羅依會在未來一兩日移向菲律賓並進入南海，隨後横過南海中南部，大致移向海南島以南海域。隨著高空反氣旋增強，下週中後期廣東沿岸天色大致良好。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫