衰十一！17歲女逃家遭騙炮　人夫訛稱包養送手機　激戰後走數捱告

青少年入世未深，隨時遭人利用！台北1名已婚白牌車男司機透過交友程式，得知1名17歲少女有意離家出走尋求包養，於是開車到桃園和女生見面，以提供食宿和贈送手機為條件，和對方在住所頂樓發生關係，但事後「走數」，甚至將她遺棄在捷運站。少女母親事後得知事件，於是提告男司機。案件進行一審，男被告被判6個月有期徒刑，但可易科罰金，檢方不服上訴，案件經二審後，法官撤銷原本裁決，改判8個月有期徒刑，不得易科罰金。



受害人和陳男發生關係後慘遭「走數」。（AI生成圖片）

向逃家少女答應包養

台媒於9月報道，45歲涉案陳男子只有高職學歷，案發時擔任白牌車司機，和妻子結婚後育有1名未成年子女。案發2021年10月25日上午，45歲陳姓男子使用交友程式認識1名17歲少女，她表示想逃家尋求「包養」，陳男答應提供食宿和贈送手機，開車前往桃園1間高中附近便利店見面，當時女生穿連身洋裝，沒有穿上校服。

「騙炮」後送捷運站棄之不顧

陳男將她載回台北住所，2人在頂樓展開激戰。豈料陳男完事後沒有履行承諾，直接將她送到捷運站棄之不顧。少女母親事後驚悉事件，大怒到警局報案。

陳男最終入獄8個月。（AI生成圖片）

男被告入獄8個月

陳男在庭上認罪，向受害人一方作出賠償，以達成和解，卻被揭過往干犯加重竊盜而被判11個月有期徒刑，2019年5月7日縮刑期滿執行完畢，但再次犯案。法官裁定被告違反《兒童及少年性剝削防制條例》，判處6個月有期徒刑，可易科罰金18萬新台幣（約4.6萬元），檢察官不服提出上訴，法官認為原審量刑裁決有瑕疵，改判8個月有期徒刑，而且不得易科罰金。

（綜合）