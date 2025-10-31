港鐵衝門撞人被罵！港男走音咆哮：我趕住搵錢㗎！　後續1句絕了

港鐵人多擠逼，不應「衝門」免生意外。本港網絡流傳影片，指港鐵港島綫列車上，有1名男子「衝門」撞到男乘客，被對方指摘，竟以超高音反駁「要搵錢」，「我行遲一步都閂門啊！我做呢啲係趕住搵錢㗎！」。男乘客重複問「咁你係咪㧬到我啊？」，男子卻說「我費事睬你！」，男乘客無奈離去。



影片引來網民熱議，有人批評「衝門」做法不對，「好嘈呀！」、「最憎呢啲人，知唔知自己會撞親人㗎？」。但也有大批網民「錯重點」，關注男子聲線，笑言「走晒音，講咩道理氣勢都走晒」。



乘搭港鐵勿衝門。有網民在Facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG 《mtr group》」發布影片，指港鐵港島線列車上，有2名乘客因「衝門」爭執，留言「祝你搵多啲錢」。

港鐵男衝門撞乘客被罵 反嗆：我趕住搵錢㗎

影片見到，當時列車駛往金鐘站，門口1名平頭裝男子正超高音地向1名男乘客表示「㧬咩你啫！我再唔入閂門㗎喇頭先，話我㧬你，我行遲一步都閂門啊！」，並再加強語氣說，「閂咗！唔得！我要搵錢！我做呢啲係趕住搵錢㗎！」。

港鐵港島線列車上，有2名乘客因「衝門」爭執。（Facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG 《mtr group》」）

後續竟這樣

男乘客問「識唔識講唔該啊？」，男子卻指「我唔同你講！你唔好老脾！」。男乘客反問「你㧬我喎，點唔好老脾啊？」，男子重申「我唔係㧬你，我頭先行遲1分鐘都閂門啊！」。男乘客再問「咁你係咪㧬到我啊？」，男子即說「我費事睬你！」。影片最後列車到站，男乘客無奈轉身。

影片最後列車到站，男乘客無奈轉身。（Facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG 《mtr group》」）

網民批衝門離譜：知唔知會撞親人？

網民看過影片議論紛紛，有人批評「衝門」做法不對，「好嘈呀！」、「冷靜！」、「最憎呢啲人，知唔知自己會撞親人㗎？」、「下一班車都係幾分鐘，趕時間就早啲出門啦！」。

但也有大批網民「錯重點」，關注男子聲線，笑言「走晒音，講咩道理氣勢都走晒」。