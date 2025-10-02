KOL雪兒影走失貓被偷手袋　公開CCTV盼黑衣女還證件　網民籲報警

出門在外，要小心保管好個人財物！人氣KOL雪兒（Suet E）於網上分享被偷手袋事件，她日前經過紅磡老龍坑街，見到有小貓走失，於是將手上物品暫放花圃旁，然後拍攝小貓放上網助尋主人，惟離開時一時忘記拿回手袋，手袋遭1名女子偷走。雪兒未有即時報警，先公開女子偷袋的閉路電視畫面，盼女子能交還袋中身份證、信用卡和銀行卡。



雪兒（Suet E）放下手上物品拍攝走失的小貓，手袋被1名女子拿走。（Threads@suet_e）

KOL雪兒影走失貓被偷手袋

雪兒於Threads發文表示，她於9月30日晚經過紅磡老龍坑街時，見到有小貓走失，於是放下手上物品，「影隻貓放上網睇有冇人認得隻貓貓，點知走嘅時候留低咗個袋」。雖然小貓已尋回主人，其不慎遺留的手袋卻被1名女子偷走。

雪兒公開兩段事發地點附近的閉路電視片段，見到她於9月30日深夜11時45分將1個黑色手袋和兩大袋物品放在花圃旁，然後尾隨小貓。

雪兒（Suet E）放下手上物品拍攝走失的小貓，離開時忘記拿走手袋，結果被偷。（Threads@suet_e）

雪兒（Suet E）放下手上物品後尾隨小貓。（Threads@suet_e）

雪兒（Suet E）放下手上物品後尾隨小貓。（Threads@suet_e）

公開CCTV盼黑衣女子交還證件

另1段片段見到，10月1日早上7時15分，1名穿全黑衣服的女子經過該處，見到花圃上有個黑色手袋，於是順手牽羊拿走。

10月1日早上7時15分，1名穿全黑衣服的女子經過該處，見到花圃上有個黑色手袋，於是順手牽羊拿走。（Threads@suet_e）

10月1日早上7時15分，1名穿全黑衣服的女子經過該處，見到花圃上有個黑色手袋，於是順手牽羊拿走。（Threads@suet_e）

10月1日早上7時15分，1名穿全黑衣服的女子經過該處，見到花圃上有個黑色手袋，於是順手牽羊拿走。（Threads@suet_e）

10月1日早上7時15分，1名穿全黑衣服的女子經過該處，見到花圃上有個黑色手袋，於是順手牽羊地偷走。（Threads@suet_e）

雪兒：等一兩日無消息再報警

雪兒希望利用網絡流量尋到該名女子，指出「急！有冇人認識呢位女士？希望推到佢見到或者認識佢嘅人幫我同佢講！女士你係咪唔小心拎咗我個手袋」。

雪兒要求「可唔可以啲身份證、信用卡、銀行卡放返原位俾我/拎去警署」，並說「袋入面啲錢錢係畀你嘅車馬費！」，強調「我只想要返啲證件，如果佢呢一兩日都冇拎去警署，就帶埋CCTV報警」。

雪兒（Suet E）為人氣KOL▼▼▼

+ 5

網民：唔好等直接報警喇

帖文引來網民熱議，「佢都拎得幾順手幾自然」、「一下過攞走證明佢唔想停留太耐，好明顯就有心啦」、「呢啲情況絕對唔建議慈悲，佢係有心搵物主嘅唔會咁順手攞起個袋頭也不回咁走咗去」、「緊要嘢要跟身唔好放低呀，無仇報呀」。

有網民驚訝道，「個袋喺呢個位7個半鐘樓主都冇發現自己留咗喺度」，雪兒回覆「喺屋企冇需要用到銀包身份證，今日想岀門先發現」。

不少網民呼籲雪兒盡快報警，「唔好一兩日喇，直接報警得㗎喇」、「報警好啲，得警察睇到天眼個阿姐去咗邊，太遲銷埋贓就咩都追唔到啦，補過晒啲證件都煩」、「有晒片有證有據就報警啦！而家喺呢個香港冇得做好人」。