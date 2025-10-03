天氣預報｜天文台預測香港明天星期六會打風？附未來9天天氣

【香港天氣】天文台預測今天大致天晴。明日最低氣溫約27度。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩東至東北風。明日稍後風勢增強，漸轉多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪。星期日風勢頗大，海有大浪及湧浪，有幾陣狂風驟雨，初時驟雨較多。中秋節及隨後一兩日部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。(更新至10月3日下午17時59分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈酷熱天氣警告現正生效。今日現時溫度約30.8度，最高溫度33度，最低溫度28度，相對濕度為百分之68。

高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。本港方面，下午多處地區氣溫上升至33度或以上。在下午四時，強烈熱帶風暴麥德姆集結在馬尼拉以北約280公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，進入南海中北部。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料熱帶氣旋麥德姆即將進入本港800公里範圍內，天文台會在今晚7時40分發出一號戒備信號。按照現時預測，麥德姆會在未來一兩日橫過南海中北部，逐漸增強，大致移向雷州半島至海南島東部一帶。本港明日稍後（10月4日）至星期日（10月5日）天氣漸轉不穩定，風勢頗大，海有大浪及湧浪，間中有狂風驟雨。天文台會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在明日日間改發更高熱帶氣旋警告信號。市民請密切留意天文台的最新天氣消息。

香港明天星期六的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為33度，最低溫度為27度，相對濕度為百分之65-95。明天大致天晴，日間酷熱。稍後漸轉多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪。明天的紫外線指數為9，天文台建議市民盡量避免在中午時分於陽光下曝曬，如需於戶外進行活動，應選擇有遮蔭的地方停留。同時，請塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效阻隔紫外線A及B。此外，建議穿著長袖寬鬆的衣物，配戴闊邊帽，攜帶傘具及選用具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由10月4日至10月12日，香港會熱帶氣旋麥德姆會在未來一兩日橫過南海中北部，逐漸增強，大致移向雷州半島至海南島東部一帶，但其強度存在變數。受其影響，明日稍後至星期日華南沿岸風勢頗大，有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。隨著麥德姆遠離及逐漸消散，中秋節及翌日廣東沿岸天色好轉。預料高空反氣旋會在下週中後期覆蓋華南，同時一道廣闊低壓槽會為南海中北部帶來幾陣驟雨。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫