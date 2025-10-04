天氣預報｜天文台預測香港明天星期日會打風嗎？附未來9天天氣

【香港天氣】天文台預測今天吹強風程度偏東風，今晚至明日初時離岸及高地間中吹烈風。大致多雲，間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風。海有大浪及湧浪。明日氣溫介乎27至31度，稍後驟雨減少，風勢逐漸減弱。中秋節天色好轉，但早晚部分時間多雲。隨後一兩日大致天晴，日間酷熱。(更新至10月4日下午10時16分)

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈三號強風信號熱帶氣旋警告現正生效。今日現時溫度約29.2度，最高溫度33度，最低溫度27度，相對濕度為百分之75。

熱帶氣旋麥德姆會在明日移向雷州半島一帶。受其影響，華南沿岸風勢頗大，有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。隨著麥德姆遠離及逐漸消散，中秋節廣東沿岸天色好轉。預料高空反氣旋會在下週中至後期為華南帶來大致晴朗及酷熱的天氣，而一道廣闊低壓槽會在下週末為南海中北部帶來幾陣驟雨。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料過去數小時，麥德姆繼續穩定地移向雷州半島一帶，本港多處吹強風，離岸及高地間中吹烈風。按照現時預測，麥德姆會在明日凌晨至早上最接近本港，於本港西南約300公里外掠過。除非與麥德姆相關的烈風區更為接近珠江口，否則本港普遍持續吹烈風的機會較低，三號強風信號將至少維持至明日中午12時。

受麥德姆的雨帶影響，本港今晚至明日初時間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風。海有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止水上活動。在過去一小時，長洲泳灘、橫瀾島及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時71、66及63公里，最高陣風分別超過每小時89、75及82公里。

香港明天星期六的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為31度，最低溫度為27度，相對濕度為百分之75-95。明天大致多雲，間中有狂風驟雨、雷暴及猛烈陣風，稍後驟雨減少。海有大浪及湧浪。明天的紫外線指數為6，天文台建議市民於中午時分外出，選擇在有遮蔭的地方活動，並塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效隔絕紫外線A及B。此外，亦建議市民穿著長袖寬鬆衣物、戴上闊邊帽、攜帶雨傘及配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

香港未來9天天氣預報一覽

