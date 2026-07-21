70歲翁生理年齡似55歲！跟醫生指示變年輕　7大抗老逆齡秘訣曝光

許多人都想抗衰老，但也要找到正確方法才有效！台灣1名70歲老翁跟隨營養功能醫學專家兼醫生的指示去做，結果整個人變得「神采奕奕，聲音宏亮」，生理年齡大約只有55歲。該名醫生分享只要保持7大習慣，「抗老並不是夢想，而是可以透過科學習慣實現的」。



該名70歲老翁精神翼翼前來診所接受檢查，生理年齡大約只有55歲。（AI生成圖片）

七旬老翁跟足建議︰很多人都以為我不到60歲

營養功能醫學專家兼醫生劉博仁在其facebook專頁表示，該名70歲老翁精神翼翼前來診所接受檢查，其生理年齡大約只有55歲，老翁向劉醫生笑言「很多人都以為我不到60歲！我就是按照您書裡的建議，一步一步去做，真的覺得自己變年輕了」。劉醫生形容老翁「眼神清澈，背脊挺直，談吐充滿自信」，完全不覺衰老，而劉醫生同時分享抗老7大習慣︰

劉醫生建議多吃蔬菜水果。（AI生成圖片）

1. 保持均衡飲食

飲食是抗老的基礎，應以地中海飲食為核心，包括蔬菜、水果、全穀、堅果、豆類、橄欖油和深海魚，富含抗氧化物質和植物化學素，降低慢性發炎，減少細胞受損，保護血管和腦部。

血糖波動會傷害粒線體，所以要避免高糖和過度精製澱粉。研究亦指出，輔酶Q10、硫辛酸、B群維生素、微量元素鋅硒等、Omega-3 脂肪酸、SPM，對粒線體都有幫助。另外，間歇斷食能啟動自噬作用，清除受損粒線體，保留健康的粒線體。

進行規律運動能讓外表年輕。（AI生成圖片）

2. 補充優質蛋白質

肌少症是老化的殺手之一，蛋白質是維持肌肉和免疫功能的原料，劉醫生建議每日每公斤體重攝取1至1.2克蛋白質，可選魚類、蛋、豆，以及優質肉類，但視健康狀況調整。

劉醫生建議每日每公斤體重攝取1至1.2克蛋白質，可選魚類、蛋、豆，以及優質肉類，但視健康狀況調整。（AI生成圖片）

3. 進行規律運動

運動不但讓外表年輕，更能啟動粒線體—真核細胞中負責將食物中的營養物質轉化為細胞能量的胞器，建議結合有氧運動例如快走、慢跑和游泳，藉此改善心肺功能，提升粒線體數量，進行阻力訓練，維護肌力、骨骼密度，以及進行柔軟度和核心運動，例如瑜伽，降低跌倒和受傷風險。

有研究顯示，每周進行150分鐘以上的規律運動，提升粒線體效率，延緩能量衰退。

保持高品質睡眠可以清除廢物和自由基。（AI生成圖片）

4. 保持高品質睡眠

劉醫生形容深度睡眠是大腦的「洗衣機」，清除廢物和自由基，同時修復細胞與粒線體，建議每日固定時間上床，營造安靜昏暗的環境，每晚睡足7至8小時。失眠不但會增加皮質醇，也會讓粒線體效率下降，進而加速老化。

5. 減壓和保持正念

長期壓力會導致發炎反應和自由基過多，粒線體功能因而受損。透過冥想、深呼吸、音樂療法或日記書寫，能讓身心恢復平衡。

閱讀令到大腦保持活躍，減緩認知退化。（AI生成圖片）

6. 擁有良好人際關係

長壽研究指出，和親友的良好連結比財富更能延長壽命，社交互動降低憂鬱和孤單感，帶來正向荷爾蒙分泌，間接保護大腦與免疫系統。

長壽研究指出，和親友的良好連結比財富更能延長壽命。（AI生成圖片）

7. 終身學習保持好奇

閱讀、學習新技能、藝術創作、演奏音樂，都能刺激腦神經迴路，大腦保持活躍，就能促進粒線體在神經細胞內持續「供電」，減緩認知退化。

（facebook專頁「劉博仁營養功能醫學專家」）

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根據日媒FNN報導，「茶」的種類繁多，除了有不同的味道和香氣外，連營養成分也大不相同！



日本大妻女子大學名譽教授、素有「茶博士」之稱的大森正司指出，不同的茶葉含有不同的營養素，只要針對自身煩惱選對「茶」，就能透過日常飲茶輕鬆改善便秘、手腳冰冷、易怒甚至長皺紋等問題。

示意圖（Unsplash@Matcha & CO）

1. 便秘與手腳冰冷者，請喝「抹茶」

抹茶是將避光栽培的茶葉直接磨成粉狀，大森教授解釋，喝抹茶等同於「直接把膳食纖維喝下肚」，攝取量遠勝於一般沖泡的茶葉。此外，抹茶中豐富的兒茶素能增加腸道好菌、改善便秘。而膳食纖維與好菌能促進新陳代謝，配合茶胺酸活化副交感神經，能有效抑制手腳血管收縮，改善虛寒體質。

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