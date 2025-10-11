港鐵藍衣女不滿被踩腳！搶外賣衝閘要求報警　黑衣女：佢蝦我呀！

香港網絡近日瘋傳影片，拍到1名藍衣女子被指「搶外賣」後衝入港鐵站，「被搶」的黑衣女子追入站內大叫「搶嘢呀」。其後有職員介入調停，藍衣女想將外賣放到客務中心櫃台時，卻「甩手」導致食物掉落地，黑衣女見狀即情緒激動，叫喊「佢蝦我呀」、「佢頭先打我」。



藍衣女解釋自己被黑衣女踩腳後要求道歉被拒，還被辱罵兼「把我推倒在地上」，聲稱拿走其外賣是防止她離開，並且即場要求報警。黑衣女否認推人，又指自己有道歉。由於拍片者趕上班未有拍下事件的後續結局，但認為即使黑衣女「態度唔好，但無犯法」，而藍衣女「出手搶嘢，係刑事」。



事件引起網民熱議，許多人認為藍衣女搶外賣理虧，但部份人認為未知事件來龍去脈實難以評理，更有自稱和拍片者同樣目擊事件的網民指，其實是黑衣女的辱罵字眼惹怒了對方。



港鐵回覆《香港01》表示，職員按乘客要求報警，雙方終在警員協調下達成和解，港鐵呼籲乘客互相尊重和禮讓。



黑衣女子被搶去外賣後舉手機拍攝，被指搶外賣的藍衣女子正向1港鐵職員解釋事件。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

港鐵九龍站藍衣女「搶外賣」

有網民在facebook群組「香港交通及突發事故報料區」發帖，指10月8日下午3時9分，港鐵九龍站疑發生「搶外賣」事件。片段所見，站內有1名黑衣女子正用手機拍攝1名藍衣女子，大叫「搶嘢呀！呢個女人」、「黐線㗎你都，佢拎住我啲嘢呀，話我踩到佢，離晒譜」。

藍衣女子稱，她被黑衣女子踩腳，對方拒絕道歉還作出辱罵，她拿走對方外賣是「防止對方離開」。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」）

藍衣女子想將外賣放到客務中心櫃台，卻「甩手」致食物掉到地上。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

「甩手」致外賣跌落地

當時1名港鐵男職員正在場調停，操普通話的藍衣女向職員解釋，黑衣女一直在罵她。拍片者走近問黑衣女事發經過，同時有名大叔行近疑勸藍衣女交還外賣。藍衣女回答「我知道的」，然後行近客務中心櫃台將外賣放下，但卻「甩手」導致食物掉落地，她彎腰拾起時將疑似外賣餐具遺在地上，大叔提醒「跌咗啲嘢」，藍衣女才拾起。

黑衣女激動說被打，藍衣女即反擊說「誰打誰呀」。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

藍衣女子向職員講述事件，黑衣女子在一旁拍攝。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

黑衣女：佢蝦我呀！ 藍衣女稱被推倒：拿她東西不讓她走

黑衣女激動指：「佢蝦我呀，你黐線㗎，你攞我啲嘢做乜嘢呀，你太離譜啦，佢頭先打我，佢郁我呀。」藍衣女聞言不滿反擊「誰打誰呀」，拍片者問對方是否擅取別人物品，藍衣女解釋「她剛才把我推倒在地上，我拿她東西不讓她走」，黑衣女即指「你自己站不穩，有監控（CCTV）」。藍衣女表示「有監控沒用」，伸手阻擋鏡頭，「不要再對我錄了，謝謝你」，轉頭向職員指，事件起因是黑衣女踩到她後拒絕道歉，她希望報警。

黑衣女先以普通話反擊指「我踩到你不好意思，但你不可以動我的嘛，你怎麼可以動我」，繼而轉用廣東話表示「我踩到你又點呀，你係小姐呀宜家？咁巴閉公主呀？點可以郁人哋㗎，搶我嘢搶咗成條街」。

港鐵職員詢問拍片者身份，指事件會報警處理。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

拍片的樓主指，該名操普通話的藍衣女子搶去別人外賣，「據受害人講，她買了外賣，不小心踩到這位女士，已道歉」，但仍被搶走外賣。她目擊藍衣女搶了外賣後「衝入閘」，「兼且仆倒（成個趴低），香港女人追入閘，難免係激動咗啲」。

拍片者：搶嘢係刑事，態度唔好無犯法

由於藍衣女要求別拍攝，樓主之後沒有錄影，停拍片後，後黑衣女稱自己有收據可證明外賣是她的。拍片者由於趕上班未有留下，但無奈指「人哋唔小心踩到你啫，你就搶人嘢」，又評理指「大陸女人出手搶嘢，係刑事。香港女人態度唔好，但無犯法」。

有其他港鐵職員行近了解。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

藍衣女子要求不要再拍攝。（facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

網民：唔道歉就搶嘢咩邏輯

帖文引起熱議，網民揶揄「後生女好肚餓？搶嘢食」、「唔道歉就可以搶人嘢？咩邏輯」，又指港鐵人多「稍有推到唔出奇，黑衫女士已道歉，但搶人嘢逃走，再毀爛掉落地，這行為好費解」、「多謝片主協助受害人」。

目擊者稱港女曾罵「婊子」

部份網民認為不宜「跟車太貼」，「雙方都有反應過激」、「不知來龍去脈好難評論，不是誰拍誰有理的，潑婦罵街亦沒有用都係等警察處理吧」。

片段瘋傳後，有網民稱當日同樣目擊事件，指其實黑衣女一度罵對方「婊子」，「其實我咁啱喺隔離，聽到個大陸女人追住佢，想叫佢道歉，跟住個香港女人好大聲講咗句婊子，態度好差，個大陸女人先咁嬲」、「只係想講返前因後果，我都明搶人嘢唔啱」。

港鐵：雙方在警員協調下和解

港鐵回覆《香港01》表示，根據記錄10月8日下午約3時，九龍站職員協助處理一宗乘客爭執事件，職員其後應乘客要求報警，其後警員到場處理，雙方在警員協調下和解。港鐵呼籲乘客互相尊重和禮讓，共同營造舒適的乘車環境。