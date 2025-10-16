下星期打風？AI預測颱風闖港400公里+8號風+奇特路徑　天文台咁講

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／風神／AI天氣預報／風烏／盤古／伏羲／GFS／ECMWF／ICON】下星期又打風？風烏AI、盤古AI、伏羲AI等多個AI天氣模式，以及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），均預測下星期會有1個熱帶氣旋影響南海。本港天文台亦對這個熱帶氣旋有最新預測。



其中風烏AI、盤古AI、伏羲AI、ECMWF均預測，該熱帶氣旋會進入本港400公里範圍，路徑則略有不同。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



3大AI預測颱風闖港400公里

10月下旬又打風？風烏AI預測，10月19日至10月20日（下星期日至星期一）會有1個巨型熱帶氣旋掠過菲律賓北部進入南海，進入本港800公里範圍，隨後往西北方向移動，10月22日至10月23日（下星期三至星期四）進入本港400公里範圍，之後會大轉彎往西南方向移動，靠近海南島。

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

盤古AI亦預測，10月19日至10月20日（下星期日至星期一）會有1個巨型熱帶氣旋穿過菲律賓進入南海，進入本港800公里範圍，隨後往西北方向移動，10月20日至10月21日（下星期一至星期二）進入本港400公里範圍，之後同樣突然大轉彎往西南方向移動。

伏羲AI亦預測該熱帶氣旋會進入本港400公里範圍，但結構鬆散，路徑與風力略有不同。

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

伏羲AI亦預測該熱帶氣旋會進入本港400公里範圍，但路徑與風力略有不同，並會逐漸消散。（伏羲AI天氣模式）

歐美這樣預測

至於傳統ECMWF，同樣預測會有熱帶氣旋影響南海。ECMWF預測，該熱帶氣旋會在10月18日至10月19日穿過菲律賓進入南海，進入本港800公里範圍，往西北方向移動，隨後一度轉向東北方向移動，之後又轉回西北方向移動，進入香港400公里範圍，10月23日在香港南邊掠過。

即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

ECMWF預測，該熱帶氣旋會在10月18日至10月19日穿過菲律賓進入南海，進入本港800公里範圍，往西北方向移動，隨後一度轉向東北方向移動，之後又轉回西北方向移動，進入香港400公里範圍，10月23日在香港南邊掠過。（ECMWF／Windy.com）

即睇GFS最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼

傳統美國全球預報系統（GFS）則暫未有相關預測。（GFS／Windy.com）

天文台：低壓區逐漸發展 較大機會進入南海東北部

本港天文台表示，位於菲律賓以東海域的低壓區會在未來一兩日逐漸發展並靠近呂宋一帶，隨後進入南海東北部，受東北季候風影響而逐漸轉向西南方向移動並開始減弱，但轉向的時間及地點存在變數。

天文台指，根據現時評估，該潛在熱帶氣旋有較大機會進入南海東北部，並遇上抵達華南沿岸及南海北部的東北季候風；由於東北季候風較乾及較涼，預料該潛在熱帶氣旋會逐漸減弱及轉向西南方向移動，但其開始減弱及轉向西南方向移動的時間及地點存在變數。雖然在兩者的共同影響下，華南沿岸及南海北部的風勢頗大，但本港的風力則視乎屆時該潛在熱帶氣旋的強度、與本港的距離及與東北季候風共同效應程度。

天文台九天天氣預報。（天文台）

天文台又說，隨着該潛在熱帶氣旋下星期靠近，華南沿岸會有雨，但現時不同預報模式的雨量預測仍有分岐，若屆時雨勢較頻密，氣溫有可能下試20度或更低水平。

香港九天天氣預報

本港天氣方面，天文台預測，高空反氣旋會在未來一兩日繼續為廣東帶來普遍晴朗天氣，內陸地區極端酷熱，預料一股強烈東北季候風會在星期日抵達廣東沿岸；在季候風及低壓系統共同效應下，下星期初至中期華南沿岸風勢頗大及有雨，氣溫顯著下降。

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫21°C至34°C，暫時最高吹8級風。