誤當親戚是獵物即射殺！聯同3男跨州棄屍被捕　馬國肉販槍手捱告

馬來西亞發生誤殺案。1名肉販在雪蘭莪州1個森林保護區範圍捕獵期間，誤將親戚當成獵物，當場射殺身亡，但他聯同3名同黨跨州棄屍路旁，4人事後被捕。該名肉販槍手被控誤殺罪名，男被告拒絕認罪，暫時獲准保釋候審。



男被告莫哈末扎益（中）否認誤殺罪名。（網上圖片）

射殺後跨州棄屍

當地媒體於10月報道，33歲男被告莫哈末扎益本身擔任肉販，來自霹靂州。案發9月28日晚上約8時，被告在雪蘭莪州黑風洞濱吉蘭花園的森林保護區範圍捕獵，其間誤將43歲親戚阿祖阿當成獵物射殺死亡，被告聯同3名男同黨將遺體跨州帶走，丟棄在霹靂州吉輦縣新芒魏路邊，警方事後調查，拘捕4人。

被告被指誤將親戚當成獵物，當場射殺身亡。（AI生成圖片）

肉販槍手否認誤殺罪名

莫哈末扎益被控觸犯《刑事法典》第304A條文「誤殺」罪名，一旦罪成，最高可被判入獄2年或罰款，抑或兩者兼施。男被告在庭上否認有罪，主控官建議讓被告以1.5萬令吉（約2.7萬港元）作為保釋金，加上1名擔保人，被告每月到警署報到。辯方律師指出，被告需要撫養4個孩子和照顧失業妻子，要求降低保釋金額，被告胞姊願意成為擔保人，確保被告出庭。

暫時獲准保釋候審

推事批准被告以6,000令吉（約1萬港元）保釋，同意控方提出的附加條件，推事擇定案件12月18日過堂。

（綜合）