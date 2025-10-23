淫男解鎖女同事手機！圖私藏自拍裸露片斷正　她崩潰怒告判刑出爐

手機屬極度私密的財產，其他人不應隨意查看。台灣高雄1名男業務員趁女同事去廁所期間，擅自解鎖翻閱對方手機，發現相簿內有其自拍性影像，即試圖傳送給自己手機私藏。豈料女同事即將返回座位，淫男立即停止傳送，但女同事仍然發現其獸行，大怒報警提告。由於事主不願再見到對方，導致雙方無法達成和解，法官經審理後，裁定被告「無故入侵電腦或其相關設備」和「無故重製性影像未遂」罪名成立，合併判處有期徒刑4個月，但可易科罰金。



陳男擅自解鎖翻閱女同事手機，試圖將對方自拍性影像傳送給自己手機私藏，最終斷正捱告。（AI生成圖片）

意外得知女同事手機解鎖密碼

台媒於今年10月報道，陳姓男業務員在鼓山區辦公室內工作，和1名女同事平時互動頻繁，有次意外得知對方的手機解鎖密碼。

試圖私藏影片斷正

案發於2024年5月17日下午3時許，陳男趁該名女同事前往廁所之際，利用事前獲得的手機密碼，未經同意進入對方手機翻查相簿，發現有其自拍裸體性影像，即試圖透過LINE傳送給自己私藏。豈料女同事如廁完畢，準備返回座位，陳男發現私密影片尚未傳完，隨即停止傳送，惟受害人仍然發現陳男獸行，憤而報警提告。

法官裁定被告「無故入侵電腦或其相關設備」和「無故重製性影像未遂」罪名成立，合併判處有期徒刑4個月，但可易科罰金。（AI生成圖片）

被告入獄4個月 可易科罰金

由接受警方調查至高雄地院進行審理，陳男都承認自己罪行，由於受害人不想再見到陳男，所以雙方未能達成和解。法官認為被告為了滿足一己私慾，擅自查看受害人手機，試圖重製其自行拍攝性影像，明顯欠缺尊重其他人私隱，考慮到被告家庭經濟狀況普通、需要扶養父母親等因素，裁定「無故入侵電腦或其相關設備」和「無故重製性影像未遂」罪名成立，合併判處有期徒刑4個月，但可易科罰金，全案仍可上訴。

（綜合）