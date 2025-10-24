想硬上朋友醉表妹！單親爸酒後不舉改用「這1根」插入　下場曝光

台灣發生不舉男性侵案。台北1名碩士畢業的單親爸爸，和朋友及友人的表妹用膳飲酒，3人前往其中1人的住所兼工作室過夜，趁單親爸趁各人醉酒後，試圖性侵友人表妹，但淫狼同受酒精影響而下體無法勃起，於是改用手指插入侵犯，受害人事後報警。男被告在庭上認罪，並和受害人達成和解，法官裁定「乘機性交」罪名成立，判處2年有期徒刑，緩刑4年，其間需要接受保護管束。



吳男欲性侵友人的表妹，但受酒精影響而下體無法勃起，於是改用手指插入侵犯對方。（AI生成圖片）

受害人不勝酒力飲醉

台媒於今年10月報道，涉案吳姓男子沒有前科，碩士畢業，和妻子離婚後育有10歲小孩，以在網上賣物維生，月收入3萬新台幣（約7,500港元）。案發於2024年12月6日晚上，吳男和友人及對方表妹一同用膳，事後友人和表妹飲酒飲到爛醉如泥，3人前往其中1人位於大同區住處兼工作室過夜。

淫狼不舉改為指侵

豈料吳男見到友人表妹睡在客廳內按摩床上，趁機脫光女方衣褲撫摸胸部，打算進一步性侵時，吳男受到酒精影響而無法勃起，改為指侵得逞，受害人事後報警提告。

法官裁定被告「乘機性交」罪名成立，考慮到各項因素，判處2年有期徒刑，緩刑4年。（AI生成圖片）

男被告被判緩刑4年

由接受調查至法庭審理，吳男皆承認罪行，辯稱並非出於預謀，只是臨時起意，事後和受害人達成和解作出賠償，希望法官減刑。法官裁定「乘機性交」罪名成立，考慮到各項因素，判處2年有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間需要接受保護管束，案件仍可上訴。

（三立新聞網）