恐怖情人！淫狼持鎅刀性侵前女友　手機拍過程　法庭終極裁決定讞

未必所有情侶「再見亦是朋友」，最可怕是變成恐怖情人！台中1名男子和女友分手後，訛稱有物品要交給對方，邀請她前往自己住所。當前女友入屋後，淫狼立即用鎅刀威脅，表示「如果今天你不跟我做愛，我就要殺死你」，繼而性侵得逞，淫狼更用手機拍下過程。案件經過一審二審後，均將被告判囚7年3個月，全案再次上訴，但遭最高法院駁回定讞。



淫狼立即用鎅刀威脅前女友，繼而性侵得逞。（AI生成圖片）

女方主動提出分手

台媒於今年10月報道，原告與男被告於2021年10月起開始交往，交往約1年後，他們經常發生口角，女方於2022年10月主動提出分手。同年11月1日上午8時許，男方謊稱有物品要交給她，邀請對方到其租住單位見面。

拍下性侵過程

受害人信以為真前往男方住處，入屋後驚見男方取出1把鎅刀，恐嚇「如果今天你不跟我做愛，我就要殺死你」，隨後將刀放在一旁，動手脫去受害人的衣物，她害怕下不敢反抗，最終遭到性侵得逞，淫狼更取出手機拍下性侵過程。

完事後，受害人稱要到胞姊的便當店幫忙，因而獲准離開，當抵達便當店後，受害人將事件告知胞姊，在姊夫陪同下到警署報案。

受害人將事件告知胞姊，在姊夫陪同下到警署報案。（AI生成圖片）

男被告否認控罪

警方經調查後拘捕淫狼，案件審理期間，男被告一直否認犯案，辯稱沒有強迫原告發生關係，又指交往以來一直都是由他主動脫去女方衣服，而且不會詢問是否同意，原告個性就是只要不說話，就代表沒有意見，其間他拿出手機，詢問可否拍照，原告表示「拍個2、3張就好」。

判囚7年3個月定讞

但法官綜合原告口供和其他證據，認定被告威脅性侵和擅自拍攝過程，考慮到後雙方未能達成和解，裁定「攜帶兇器及對被害人為照相、錄影而強制性交」罪成，一二審均將他判刑7年3個月。案件近日再次上訴，最高法院10月16日駁回上訴定讞。

