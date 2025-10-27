男童疑時代廣場外小便　母親從旁協助　網民嘆：咁近商場都周街屙

當眾便溺有損公共衛生和市容。然而，最近有1名網民上傳影片，顯示1對母子在銅鑼灣時代廣場外，男童疑似剛剛小完便，母親則從旁協助，幫小朋友穿好褲子。樓主見狀不禁大嘆，「Time Square（時代廣場）已經夠晒靜，廁所都唔幫襯下」，而眾多網民則留言批評涉事母親沒有以身作則，反而灌輸下一代的隨處便溺的錯誤訊息。



影片顯示1對母子在銅鑼灣時代廣場外，男童疑似剛剛小完便，母親則從旁協助，幫小朋友穿好褲子。（threads＠bupinky影片截圖）

男童疑時代廣場外小便 母從旁協助

網民在社交平台Threads上發文及分享影片，顯示樓主身處銅鑼灣時代廣場外，當時1對母子站在外牆附近，男童疑似剛剛小完便，母親則蹲在男童旁邊，為他穿好短褲。樓主不禁在文中大嘆，「Time Square（時代廣場）已經夠晒靜，廁所都唔幫襯下」，不解設有洗手間的商場就在旁邊，為何該名母親還要讓兒子在公眾地方小便。

帖文一出即引來網民熱議，不少人批評涉事母親沒有公德。（threads＠bupinky影片截圖）

網民批母親不懂身教：咁近商場都要周街屙

帖文一出即引來網民熱議，不少人批評涉事母親沒有公德，「咁近商場有廁所都要周街屙」、「2025年都未識用現代設施？」、「冇文化！咁多廁所唔去」、「商場一樓已經洗手間行快兩步，好好教育下一代」、「影響小朋友，一代傳一代，到時小朋友做父母」、「係咪真係急成咁？」、「呢啲乜嘢老母」。

（threads＠bupinky）