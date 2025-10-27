無車無女？男子約會後召網約車遭40歲女嫌棄　網民嘲︰難怪她單身

有車就是有錢象徵？沒車就不配跟女子約會？馬來西亞1名男子在網上發文，大呻近日與1名年約40歲女子約會，雙方用膳期間氣氛愉快，臨走後對方詢問他將車停泊在何處，男子回答只是使用電召車服務，詎料對方態度立即180度轉變，對他開始變得冷淡，雙方事後繼續互傳訊息聊天，但遭女子有意無意挖苦，甚至直言「光靠臉沒用，現在還得有錢才行」，男子慨嘆：「現在約會還要帶銀行帳單嗎？」



大量網民留言指「難怪（女子）40歲仍單身」、「使用電召車服務不代表無錢」、「斷絕來往吧，你值得更好」、「至少她讚你可以靠臉」。



臨走後女子詢問樓主將車停泊何處，樓主回答只是使用電召車服務，對方態度立即180度轉變。（AI生成圖片）

知道無車 態度變冷淡

樓主在threads用馬來語表示，今年9月和1名女子在餐廳約會用膳，對方「看起來挺不錯的，快40歲了，事業有成」，雙方本來言談甚歡，臨走前女子詢問樓主將車停泊何處，由於他的住所和吉隆坡市中心距離極近，所以使用電召車服務赴約，樓主誠實講述自己是電召車而沒有開車，對方聞言態度變得冷淡起來。

雙方事後繼續互傳訊息聊天，但女子有意無意間挖苦樓主，甚至直言「光靠臉沒用，現在還得有錢才行」，樓主慨嘆「現在約會還要帶銀行帳單嗎？」。（AI生成圖片）

女子嘲諷︰光靠臉沒用，現在還得有錢才行

雙方事後雖然繼續聊天，但女子不時嘲諷樓主，直言「光靠臉沒用，現在還得有錢才行」，令樓主慨嘆「現在約會還要帶銀行帳單嗎？」。

網民︰單身是有原因

帖文引來許多網民留言，「坐電召車的人才是有錢人，畢竟比付車貸還貴」、「（女子）單身是有原因」、「狗眼看人低」。

（threads@mrniceguyforever84）