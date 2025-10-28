大學美女裸聊遭偷拍！分手後前男友剪3集與友分享　犯案原因曝光

就算熱戀時都要記得保護自己，切勿輕易拍下性愛影片。台灣高雄1名女大生和男友交往期間，多次利用視訊通話進行裸聊，但男友未經對方同意，竟然偷拍女友性影像。分手後男方心有不甘，將前女友私密影像剪輯成3集，散布其露乳照片及「首集」給友人，甚至「預告」尚有2集，寫上「某大學XX系美女」等個人資料。受害人得知事件後報警，警方檢獲相關影片。



男被告承認罪行，稱犯案目的「要讓前女友出名」，終被判「妨害秘密」罪名成立，判囚8個月，但可易科罰金。



受害人得知自己裸聊的影像被偷拍，立即報警求助。（AI生成圖片）

擅自用手機偷拍時任女友私密片

台媒於今年10月報道，案件在高雄地院進行審理，涉案侯姓男子和受害人本是情侶，由2020年底開始，他們多次透過FaceTime進行裸聊，侯男未得對方同意，擅自用手機錄影功能，偷拍女友裸露胸部、下體及自慰的私密影像和照片。

剪成3集試圖逐一外流

之後他們因故分手，侯男因感不甘心，將偷錄影像剪輯成3集，透過instagram將前女友裸露乳房的畫面傳送給其友人，侯男更在ig個人首頁張貼「第1集」私密影片，內容包括女方臉部和僅穿內褲撫摸身體的動作，同時在影像中標記對方真實姓名和年齡，寫上「某大學XX系美女」，交代其就讀學校和科系等個人資料，侯男更指尚有第2集和第3集影像，以此報復前女友。

法官裁定被告「妨害秘密」罪成，判處有期徒刑8個月，但可易科罰金。（AI生成圖片）

被告入獄8個月 但可易科罰金

受害人發現事件後報警處理，警方前往侯男住所搜索，檢獲案中手機，侯男在庭上承認罪行，目的就是「要讓前女友出名」。法官經審理後認為，被告欠缺尊重其他人私隱的觀念，嚴重侵害受害人權益，但雙方達成調解，裁定「妨害秘密」罪成，判處有期徒刑8個月，但可易科罰金，全案仍可上訴。

（綜合）