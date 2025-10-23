電車纜掛大枯葉阻行駛！車長鐵鈎解困　網民憂觸電　香港電車回應

電車是港島區主要交通工具之一，深受市民及遊客歡迎，惟最近有網民上傳影片，顯示1輛駛往筲箕灣方向的電車停下，而車長則離開座位走到上層前方，使用棍鈎試圖勾走掛在鋼纜上的大片枯葉，但多番嘗試不果，而片主乘坐的電車漸駛離現場，故未知事件後續。



影片引來大批網民留言，有人直言「辛苦車長」，但也有部份人認為車長的舉動很危險，「碌棍係絶緣㗎？」、「好驚突然觸電」、「好驚會漏電」。



香港電車回覆《香港01》表示，事發於10月20日下午約4時，一輛開往筲箕灣的電車駛至金鐘時，車長發現有枯葉懸掛於輔助線上，擔心影響行車安全。車長其後使用鈎竹成功勾走枯葉，約5分鐘內恢復行車。



1輛駛往筲箕灣的電車在路軌上停車，車長離開座位走到上層前方，使用棍鈎試圖勾下掛在鋼纜上的大片枯葉。（lemon_hkdl@Threads）

電車遇枯葉掛纜被迫停車

片主早前在社交平台Threads上發文，且上傳1段影片，顯示片主當時身處對頭線的電車上，涉事前往筲箕灣的電車則停下來，該車車長於上層車頭位置，以長長的棍鈎嘗試移除掛在鋼纜上的枯葉。然而，後來片主乘坐的電車慢慢駛離現場，故直至影片結局，該名車長仍在努力勾樹葉，讓片主感嘆說「車長哥哥好嘢」。

後來片主乘坐的電車慢慢駛離現場，故直至影片結局，該名車長仍在努力勾樹葉。（lemon_hkdl@Threads）

網民意見兩極

帖文一出就引來不少網民留言，「睇見都辛苦，謝謝車長」、「車長對手都撐得幾攰吓」、「車長工具太少，應該設計啲長絕緣膠鉸剪畀車長用」。不過，部份網民則認為車長應通知公司，再由安全專業人士處理，「瘋狂！好易電死」、「生命作賭注」、「咁都得，唔怕電？」，但亦有網民留言解釋，指掛上枯葉的鋼纜沒有通電，因此不構成安全風險，「第一佢撩緊個部份呢就冇電嘅，留意佢個架空電纜個絕緣樽嘅位置，第二電車用500V嘅直流電，相較其他架空電纜系統電壓就冇咁高」。

香港電車：鈎竹具絕緣設計，枯葉懸掛於輔助線而非電纜

車長所使用的工具為鈎竹，具有絕緣設計，可以用作清理輔助線上懸掛物，或把拖里桿倒轉位置（俗稱「勾拖里」）進行倒車。枯葉懸掛之處為輔助線，而非電纜，輔助線並沒有電流通過。車長可以利用鈎竹清理輔助線上的懸掛物。

（lemon_hkdl@Threads）