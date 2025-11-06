下星期打風？AI預測颱風鳳凰逼港400公里+奇特路徑　天文台這樣說

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／海鷗／鳳凰／AI天氣預報／GFS／ECMWF／ICON／11月風暴】颱風海鷗後下星期打風？連環颱風？盤古AI、風烏AI、伏羲AI均預測熱帶氣旋海鷗進入南海後，下星期會再有巨型熱帶氣旋鳳凰進入南海，並逼近香港400公里範圍。



而本港天文台表示，熱帶氣旋鳳凰會在未來兩三日逐漸增強並移向呂宋一帶，隨後進入南海東北部。受下週初至中期的乾燥東北季候風補充影響，鳳凰有較大機會轉向偏北方向大致移向台灣一帶並逐漸減弱，但其轉向位置及強度仍存在變數。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



AI預測颱風逼港400公里

11月打風「雙旋共舞」？伏羲AI預測，海鷗會往西北偏西方向移動登陸越南。伏羲又預測，鳳凰會在11月9日至11月10日（星期日至星期一）穿過菲律賓進入南海，之後向西北偏北方向移動，11月11日至11月12日（下星期二至星期三）更可能逼近香港400公里範圍，隨後減弱消散。

即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

伏羲又預測，鳳凰會在11月9日至11月10日（星期日至星期一）穿過菲律賓進入南海，之後向西北偏北方向移動，11月11日至11月12日（下星期二至星期三）更可能逼近香港400公里範圍，隨後減弱消散。（伏羲AI天氣模式）

盤古AI也預測，海鷗往越南方向移動後，鳳凰會在11月11日至11月12日逼近香港400公里範圍。

風烏AI同樣預測，鳳凰於11月10日至11月11日穿過菲律賓進入南海，逼近香港400公里範圍，隨後大轉彎往東北方向移動遠離。

即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

盤古AI也預測，海鷗往越南方向移動後，鳳凰會在11月11日至11月12日逼近香港400公里範圍。（盤古AI天氣模式）

即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼

風烏AI同樣預測，鳳凰於11月10日至11月11日穿過菲律賓進入南海，逼近香港400公里範圍，隨後大轉彎往東北方向移動遠離。（風烏AI天氣模式）

天文台這樣預測

本港天文台表示，帶氣旋鳳凰會在未來兩三日逐漸增強並移向呂宋一帶，隨後進入南海東北部；受下星期初至中期的乾燥東北季候風補充影響，鳳凰有較大機會轉向偏北方向大致移向台灣一帶並逐漸減弱，但其轉向位置及強度仍存在變數。

本港天文台表示，帶氣旋鳳凰會在未來兩三日逐漸增強並移向呂宋一帶，隨後進入南海東北部。

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，一股清勁至強風程度的東北季候風會在明日繼續影響廣東沿岸，該區雲量較多，隨着高空反氣旋逐漸增強，周末期間華南天色大致良好，氣溫回升；受季候風及鳳凰的共同影響，下星期中期中國東南沿岸風勢頗大，天氣稍涼。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，未來9天氣溫21°C至29°C，暫時最高吹6級風。