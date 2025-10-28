港鐵少年強行拉開車門影片瘋傳！後續更衰　旁邊女童神反應成焦點

乘搭港鐵切勿強行拉開車門，免生危險！本港網絡瘋傳影片，指港鐵荃灣綫列車內，有男生在列車停車開門及關門時，懶理有小孩乘客站旁邊，強行打開另一邊應該閉上的車門，得手後隨即掉頭遠離，場面相當危險。



影片震驚網民，紛紛批評該男生離譜，「呢個位CCTV影到正，條友肯定走唔甩」、「我一定會報警」、「呢啲戇X嘅目的係啲乜？」。不過亦有大批網民「錯重點」，關注旁邊外籍女童反應。



本港網絡瘋傳影片，港鐵荃灣綫列車內有男生強行打開車門。（Facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG 《mtr group》」）

乘搭港鐵不要玩門！有港男於Facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG 《mtr group》」發布影片，指10月26日（星期日）港鐵荃灣綫列車內，有男生強行打開車門，留言「可能係慣犯嚟」。

港鐵男生強行拉開車門

從影片見到，當時港鐵列車駛到美孚站打開車門時，車尾位置有1名揹背囊、戴眼鏡男生，紮馬伸出雙手推行強開另一邊本應關上的車門，直至成功開門看到漆黑縫隙，男生即時放手掉頭遠離，車門則「嘭」一聲大力對撞關上。

男生紮馬伸出雙手推行強開本應關上的車門，直至成功開門看到漆黑縫隙。（Facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG 《mtr group》」）

男生得手即「逃」

男生強行拉開車期間，車門旁邊站有多名外籍女童，她們一直望着男生，露出驚恐表情；男生遠離時，她們仍疑惑地望着。

樓主之後上載另1段影片，見到該男生把手機放在地上設定拍攝鏡頭後，再趁列車關門時強行拉開另1邊車門，露出縫隙得手後掉頭移到另1邊車門，並向電話內的人表示「聽唔聽到啊你，聽唔聽到聲音」。

另1段影片，見到該男生把手機放在地上設定拍攝鏡頭後，再趁列車關門時強行拉開另1邊車門。（Facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG 《mtr group》」）

網民批離譜：一定會報警

網民看過影片紛紛批評該男生離譜，「呢個位CCTV影到正，條友肯定走唔甩」、「我一定會報警」、「玩門玩到部車提早回廠」、「你咁推壞對門，你咁搞退役都得了」、「呢啲戇X嘅目的係啲乜？」。

旁邊女童反應成焦點

不過亦有大批網民「錯重點」，關注旁邊外籍女童反應，「鬼妹睇到好驚」、「啲鬼妹睇到一頭霧水」。

大批網民「錯重點」，關注旁邊外籍女童反應。（Facebook群組「香港鐵路動態追蹤組HKRG 《mtr group》」）

疑早前曾伸腳阻車門關上

有網民認出男生的橙黑色背囊及藍白色球鞋，懷疑他與之前伸腳阻礙車門關上的男生是同一人，之前「伸腳玩門」的男生曾發道歉文，向「全港鐵路迷」說聲「抱歉」，承諾以後「不會玩門」。

月台幕門徐徐關上，惟列車門被兩男子用腳擋着未能關上。（「唐氏新聞台」fb影片截圖）

干擾港鐵車門可罰款2,000元

根據《港鐵附例》第9條「不當進入或離開列車」，任何人不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門，違者最高可罰款2,000元。