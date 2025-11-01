男子馬路上跑步車cam片瘋傳！司機：害人不淺　網民斥：真係黐線

跑步應在安全地方進行，而非馬路！有司機於網上公審1名男子在馬路跑步，批評「靠害都唔係咁吖嘛，真係望你……做個孝順仔、好老公、好爸爸囉」。網民留言批評，「跑步X不意外啦」、「依家啲人真係黐X線」。



有司機於網上公審1名男子在馬路跑步。（Threads@22ocooperowen）

該司機於Threads發文發片，見到有男子於馬路雙白線上跑步，司機邊駕車邊氣憤道「哇，喺度跑步？我X你呀」。

男子馬路雙白線上跑步

司機亦於帖文怒斥，「正X街嚟，喺高速公路跑步」、「講真，撞X到邊個最唔着吖，司機囉！佢傷咗瓜咗都入司機，X告危駕㗎，真係害人不淺囉」。

司機怒斥，「佢傷咗瓜咗都入司機，X告危駕㗎，真係害人不淺囉」。（Threads@22ocooperowen）

司機車cam公審：害人不淺

他又說，「其實右面有條樓梯落去㗎，行1段路仔就可以轉返上行人路，可以繼續跑落去嘉頓囉」。

有網民留言指正，「我唔係話佢啱，不過呢條唔係高速公路，藍牌嚟」、「你講嘢都自相矛盾嘅，你自己都知有條樓梯，咁其實佢做嘅事只係偷雞過馬路，你就講到咁嚴重，咩高速公路跑步，呢條根本就唔係高速公路」。

司機說，「其實右面有條樓梯落去㗎，行1段路仔就可以轉返上行人路」。（Threads@22ocooperowen）

香港法例：胡亂過馬路罰款2,000元

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》，任何人不得在以下情況橫過馬路，包括身處斑馬綫控制區內，但卻不在斑馬綫上；身處距離交通燈控制的過路處15米範圍內，但卻不在該等交通燈所運作的過路處；身處距離行人天橋或行人隧道或該天橋或隧道的任何部份15米範圍內，但卻不使用該天橋或隧道。任何人無合理辯解而胡亂過馬路，即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000元）。