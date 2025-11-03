人妻與夫吵架！邀國中男同學喝酒遭下迷姦藥性侵　上訴判決曝光

防人之心不可無！台中有人妻與丈夫吵架後離家外宿，與國中時期的男同學在租屋處喝酒聊天期間，遭對方下藥性侵，事後全身出紅疹、高燒不退，憤而報警提告。涉案男子事後遭法院依「藥劑犯強制性交罪」判處8年有期徒刑，他不服提出上訴，案件近日進行二審，上訴被駁回而維持原判，全案仍可再上訴。



台中有人妻與丈夫吵架後離家外宿，與國中時期的男同學在租屋處喝酒聊天期間遭對方下藥性侵。（示意圖，非當事人／GettyImages）

綜合台媒報道，判決書指出，案發於2023年9月28日晚，提告的人妻與丈夫吵架後離家外宿，並邀請國中時期的張姓男同學等友人一起喝酒聊天，友人隨後先行離去。

淫男使用迷姦藥物讓人妻服用

2人獨處之際，張男趁機將俗稱「FM2」的迷姦藥物讓人妻服用，人妻酒後意識模糊，翌晨醒來時，發現自己下半身衣物全被脫去，記憶斷片，全身出紅疹、高燒不退。人妻懷疑自己遭性侵，擔憂染上性病，情緒崩潰，立即緊急就醫，並報警提告。

2人獨處之際，張男趁機將俗稱「FM2」的迷姦藥物讓人妻服用，人妻酒後意識模糊，翌晨醒來時，發現自己下半身衣物全被脫去。（示意圖，非當事人／GettyImages）

人妻尿液驗出迷姦藥 淫狼否認強姦

台中地院一審時，人妻尿液驗出對「FM2」呈陽性反應，下體亦採集到張男DNA，惟張男仍辯稱沒與人妻發生性行為，後才改口稱是合意性交，辯稱人妻全程意識清醒，事後還請他幫忙到超商購買飯糰。

張男亦聲稱，案發前2周曾提供助眠藥予人妻，不清楚該藥物是否為「FM2」，亦不清楚人妻有否自行服用。

台中地院一審時，人妻尿液驗出對「FM2」呈陽性反應，下體亦採集到張男DNA，惟張男仍辯稱沒與人妻發生性行為，後才改口稱是合意性交。（示意圖，非當事人／GettyImages）

淫狼上訴被駁回 維持判監8年

一審法官認為，張男犯行惡性非低，否認犯行，辯詞與事證不符，被害人症狀與藥物反應相符，採信檢方指控，雙方亦未達成調解，故依「藥劑犯強制性交罪」判處8年有期徒刑。

張男否認強制性交，不服上訴。台中高分院二審認為，原審認事用法並無不當，量刑亦屬妥適，張男上訴仍否認，不予採信，判處駁回，全案仍可上訴。

（綜合報道）