天氣預報｜天文台預測香港今日、明日的天氣＋未來九天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天大致多雲。早晚有一兩陣雨。明早市區最低氣溫約22度，新界再低一兩度，日間部分時間天色明朗，最高氣溫約25度。吹和緩北至東北風，明日稍後轉吹清勁偏東風，離岸間中吹強風。重陽節及星期四風勢頗大，短暫時間有陽光。星期五日間炎熱。週末期間氣溫稍為下降。(更新至10月27日下午16時53分)

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

今日現時溫度約25.1度，最高溫度27度，最低溫度12度，相對濕度為百分之59。一道廣闊雲帶正覆蓋華南沿岸及南海北部。同時，東北季候風影響該區。

香港明天星期六的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為25度，最低溫度為22度，相對濕度為百分之60-85。明天大致多雲。早晚有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由10月28日至11月5日，香港會一道廣闊雲帶會在明日為南海北部帶來幾陣雨。而一股清勁至強風程度的偏東氣流會在明日稍後抵達廣東沿岸，隨後一兩日該區風勢頗大。預料一股東北季候風會在接近週末逐漸影響華南沿岸地區，週末期間及下週初該區早上天氣稍涼。此外，位於菲律賓中部的廣闊低壓區會在今明兩日橫過南海南部，並移向越南。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫