夜間盜汗！情況嚴重+3情況要留意　或屬患癌徵兆　英國專家促求醫

每天醒來要第一時間檢查枕頭狀況！英國國民保健署（NHS）提醒市民，指寢具經常有被汗水浸濕的情況，加上出現原因不明的夜間盜汗，再加上另兩種狀況同時出現，便要立即求醫，因嚴重夜間盜汗被列為患癌的徵兆之一。



嚴重晚間盜汗可能是癌症的徵兆。（AI生成圖片）

綜合外媒報道，根據英國癌症研究中心的說法，晚間盜汗可能是癌症的症狀。然而許多人也會出現這問題，但並非患有癌症，因盜汗有很多成因。夜間出汗並不罕見，可能由於氣溫或與伴侶同睡造成。

經常出現夜間盜汗要特別留意應該趕緊就醫。（AI生成圖片）

晚間盜汗伴隨3種情況要求醫

不過如出現以下3種情況，要特別留意應該趕緊就醫，第一是經常出現夜間盜汗，並因此醒來或感到擔心；第二是同時出現高燒（或發熱發冷）、咳嗽或腹瀉；第三是出現夜間盜汗，加上在不明原因下體重減輕。

因此如有「大量盜汗」或不明原因發燒應及時就醫。

如有「大量盜汗」或不明原因發燒應及時就醫。（AI生成圖片）

嚴重夜間盜汗屬癌症徵兆

非常嚴重的夜間盜汗可被列為癌症的徵兆之一，英國國民保健署指，有些癌症會令人比平時出更多汗，包含淋巴瘤、白血病、間皮瘤、骨癌、攝護腺癌、腎癌、生殖細胞腫瘤及晚期的髓樣甲狀腺癌等。因此如有「大量盜汗」或不明原因發燒應及時就醫。

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中年男性偶有提不起勁、暴怒、夜冒汗，甚至提不起「性」致的問題嗎？小心可能是睪固酮過低，而引起的男性更年期徵兆。



剛滿50歲的黃先生是公司中階主管，雖工作繁忙，平常仍有運動習慣，每日晨跑，偶爾也參加馬拉松比賽；但半年前起他變得容易疲倦，對工作、家務、交際，甚至連床笫之事都提不起勁，脾氣也變大，工作有小問題就會使他暴怒。

中年男性提不起「性」致可能是睪固酮過低，而引起的男性更年期徵兆。（Upslash@andriklangfield）

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黃先生原以為是工作忙、壓力太大所引起，放假特別休息、減少運動後卻沒恢復，後在友人介紹下至泌尿科求診，經抽血檢查發現睪固酮濃度過低，而出現出上述男性更年期的徵兆，經醫師給予睪固酮藥物後，工作、情緒控制與性事上的困擾已改善。

收治黃姓患者的萬芳醫院泌尿科主治醫師林雍偉表示，成年人到一定歲數後，除了代謝變差，無論男女性，都會面臨更年期，只是男性自覺有此症狀者極低。

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