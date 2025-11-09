天氣預報｜天文台預測香港明天星期一會打風？附未來9天天氣

【香港天氣】天文台預測今天早晚部分時間多雲。明早市區最低氣溫約22度，新界再低一兩度，日間大致天晴及乾燥，最高氣溫約28度。吹和緩至清勁北風，明日稍後離岸及高地吹強風。海有湧浪。隨後一兩日海有湧浪，風勢頗大，天氣稍涼。星期四早上氣溫下降至20度左右。本週後期部分時間有陽光。(更新至11月9日下午10時05分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

今日現時溫度約26.6度，最高溫度29度，最低溫度24度，相對濕度為百分之64。東北季候風正影響華南。在下午十時，超強颱風鳳凰集結在馬尼拉之東北偏北約210公里，預料向西北偏西移動，時速約28公里，橫過呂宋並進入南海。

香港今日即時天氣報告｜特別天氣提示

天文台預料熱帶氣旋鳳凰會在明日（11月10日）中午前後進入本港800公里範圍，天文台會在明日中午後發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，鳳凰會在南海東北部轉向偏北方向移動，在星期三（11月12日）最接近本港，於香港以東400公里左右掠過，本地風力預料會在星期二（11月11日）稍後至星期三有所增強。天文台會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期二改發更高熱帶氣旋警告信號。隨後鳳凰會移向台灣一帶，並受東北季候風影響而逐漸減弱。在鳳凰及東北季候風的共同效應下，未來數日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼，本週中期市區氣溫會下降至20度左右。星期一晚間至星期二凌晨部分沿岸低窪地區可能出現輕微水浸。市民請留意天文台的最新天氣消息。

香港明天星期六的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為22度，最低溫度為28度，相對濕度為百分之50-75。明天早晚部分時間多雲。日間大致天晴及乾燥。海有湧浪。明天的紫外線指數為7，天文台建議市民於中午時分外出，選擇在有遮蔭的地方活動，並塗抹防曬指數至少為 PA+ 及 SPF30（如能選用更高防護更佳）的防曬產品，以有效隔絕紫外線A及B。此外，亦建議市民穿著長袖寬鬆衣物、戴上闊邊帽、攜帶雨傘及配戴具防紫外線功能的太陽眼鏡，以加強防曬保護。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由11月10日至11月18日，香港會乾燥的東北季候風會在未來數日影響華南。熱帶氣旋鳳凰會在今明兩日橫過呂宋並進入南海，隨後於南海東北部轉向偏北方向移動，移向台灣一帶，受東北季候風影響而逐漸減弱。在鳳凰及季候風的共同效應下，未來數日廣東沿岸風勢頗大，海有湧浪，天氣稍涼。隨著鳳凰遠離，本週後期該區天色逐漸好轉。預料東北季候風補充會在下週初抵達華南沿岸，該區氣溫下降，天氣乾燥。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫