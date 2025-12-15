綠置居2025揀樓更新│賣46個單位　宏緻苑佔32伙　租置公屋沽7伙

【綠置居2024／綠置居2025／揀樓／九龍灣宏緻苑／鑽石山啟鑽苑／馬鞍山錦柏苑／油塘高宏苑／上水清濤苑／租者置其屋／租置公屋】新一期「出售綠表置居計劃單位2024」（綠置居2024）以市值六折推售九龍灣宏緻苑2,576個新單位，實用面積由193至466平方呎，其中逾25%屬大單位，實用面積介乎450至466平方呎；各單位售價由115萬至349萬元，平均售價247萬元。房委會發言人表示：「按照約247萬元的單位平均售價計算，假設按揭貸款與單位售價比例為95%、按揭還款期30年，並以現行按揭利率約3.5%計算，每月按揭還款額大約10,500元。」



同期亦推出約270個重售綠置居單位，包括來自鑽石山啟鑽苑、馬鞍山錦柏苑、油塘高宏苑及上水清濤苑；另有新一批約350個公屋租置計劃回收單位供選購。



【綠置居2024最近5天銷情】

【2025年12月15日更新】

「綠置居2024」今天有170名申請者到場揀選單位，共賣出46個單位，其中宏緻苑佔32伙；重售綠置居單位今日賣7伙，租置公屋單位亦賣出7伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：883伙

重售綠置居：160伙

租置公屋：161伙

仍可供選購單位數目合共：1,204伙

下個選樓日（12月16日）約有2,500名家庭申請者獲邀揀選單位。

九龍灣宏緻苑共2,576個單位，售價介乎約115萬至349萬港元。（董素琛攝）

【2025年12月12日更新】

「綠置居2024」今天有169名申請者到場揀選單位，共賣出38個單位，其中宏緻苑佔24伙；重售綠置居單位今日賣3伙，租置公屋單位則賣出11伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：915伙

重售綠置居：167伙

租置公屋：168伙

仍可供選購單位數目合共：1,250伙

下個選樓日（12月15日）約有2,500名家庭申請者獲邀揀選單位。

【2025年12月11日更新】

「綠置居2024」今天有234名申請者到場揀選單位，共賣出88個單位，其中宏緻苑佔77伙；重售綠置居單位今日賣5伙，租置公屋單位則賣出6伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：939伙

重售綠置居：170伙

租置公屋：179伙

仍可供選購單位數目合共：1,288伙

下個選樓日（12月12日）約有2,000名家庭申請者獲邀揀選單位。

【2025年12月10日更新】

「綠置居2024」今天有246名申請者到場揀選單位，共賣出174個單位，其中宏緻苑佔162伙；重售綠置居單位今日賣4伙，租置公屋單位則賣出8伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：1,016伙

重售綠置居：175伙

租置公屋：186伙

仍可供選購單位數目合共：1,377伙

下個選樓日（12月11日）約有1,600名家庭申請者獲邀揀選單位。

【2025年12月9日更新】

「綠置居2024」今天有232名申請者到場揀選單位，共賣出181個單位，其中宏緻苑佔165伙；重售綠置居單位今日賣4伙，租置公屋單位則賣出12伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：1,178伙

重售綠置居：179伙

租置公屋：194伙

仍可供選購單位數目合共：1,551伙

下個選樓日（12月10日）約有1,200名家庭申請者獲邀揀選單位。

【2025年12月8日更新】

「綠置居2024」今天有74名申請者到場揀選單位，共賣出22個單位，包括宏緻苑佔10伙及租置公屋單位12伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：1,343伙

重售綠置居：183伙

租置公屋：207伙

仍可供選購單位數目合共：1,733伙

今次綠置居預留1,050個配額予「家有長者優先選樓計劃」及「家有初生優先選樓計劃」的家庭申請者，有關配額今日用盡，下個選樓日（12月9日）約有800名家庭申請者獲邀揀選單位。

【2025年12月5日更新】

「綠置居2024」今天有284名申請者到場揀選單位，共賣出204個單位，其中宏緻苑佔173伙；重售綠置居單位今日賣21伙，租置公屋單位則賣出10伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：1,352伙

重售綠置居：183伙

租置公屋：219伙

仍可供選購單位數目合共：1,754伙

下個選樓日（12月8日）約有1,200名家庭申請者獲邀揀選單位。

【2025年12月4日更新】

「綠置居2024」今天有225名申請者到場揀選單位，共賣出156個單位，其中宏緻苑佔130伙，屋苑3幢廈所有逾400呎的大單位已全售罄；重售綠置居單位今日賣11伙，租置公屋單位則賣出15伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：1,526伙

重售綠置居：204伙

租置公屋：229伙

仍可供選購單位數目合共：1,959伙

下個選樓日（12月4日）約有1,200名家庭申請者獲邀揀選單位。

【2025年12月3日更新】

「綠置居2024」今天有169名申請者到場揀選單位，共賣出116個單位，其中宏緻苑佔96伙，屋苑3幢廈所有逾400呎的大單位已全售罄；重售綠置居單位今日賣11伙，租置公屋單位則賣出9伙。

目前剩餘單位包括：

宏緻苑：1,656伙

重售綠置居：215伙

租置公屋：244伙

仍可供選購單位數目合共：2,115伙

下個選樓日（12月4日）約有950名家庭申請者獲邀揀選單位。

綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（資料圖片／梁鵬威攝）

綠置居2024揀樓須知1：揀樓次序

各類別申請者的選樓次序如下：

1）受房委會已公布公屋清拆計劃影響的家庭申請者，而目標清空日期是在「綠置居 2024」推出日期（開始接受申請的日期）之後

2）參加「家有長者優先選樓計劃」和「家有初生優先選樓計劃」的家庭申請者

3）其他家庭申請者

4）受房委會已公布公屋清拆計劃影響的一人申請者，而目標清空日期是在「綠置居 2024」推出日期（開始接受申請的日期）之後

5）其他1人申請者



綠置居2024揀樓須知2：轉讓限制