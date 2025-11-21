港鐵阿婆撞人拒道歉！短髮女怒罵：80歲不用道歉？　1原因被鬧爆

港鐵經常人多擠迫，空間有限有時難免碰撞，乘客宜互諒互讓。本港網絡瘋傳影片，指港鐵車廂內有1名短髮女生與1名阿婆因碰撞問題爭執，短髮女暴怒連珠發炮爆粗罵阿婆「係咪80歲撞完人唔使道歉㗎？X你，你都真係好X嘢啊，阿婆你！」，並問阿婆有沒有子女，阿婆則詛咒短髮女女「你無㗎，你無仔女㗎第日」，但短髮女反嗆「你都好慘，我唔見你而家有」。雙方激烈爭吵直至影片結束，附近乘客只在圍觀，沒有勸阻。



影片引來網民爭議，大批人指摘短髮女言辭「狠毒」不尊敬老人家，「把口衰X到呢」、「為什麼要跟一個八十多歲的老奶奶爭論？這只會顯得你沒教養」、「就算阿婆撞到你係佢唔啱，但你可以敬老嘛？」；但隨即有另一批網民反駁，「老人家或咩年齡撞到人都要道歉，同你計較係正常」、「啲阿婆係咁樣恃老賣老」。



本港網絡瘋傳影片，指港鐵車廂內有短髮女與1名阿婆因碰撞問題爭執。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

爭吵也要注意言辭？有港男於11月15日在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發布該段「港鐵短髮女與阿婆罵戰」影片，相信是在港鐵車廂內，有阿婆在撞到短髮女生後沒有道歉，因而爭執，留言形容是「新世代」。

疑與阿婆碰撞 短髮女怒斥：80歲撞完人唔使道歉？

影片長42秒，見到港鐵列車車尾車廂內1名戴鴨嘴帽、站在座位前的短髮女，正大聲責罵1名坐在座位的阿婆，「唔使道歉啊？係咪80歲撞完人唔使道歉㗎？你咁好嘢嘅！吓？吓？」，阿婆回應「哇，好嘢，你都真係好嘢！」。

短髮女與阿婆大聲爭吵，旁邊乘客僅圍觀，沒有干涉或勸阻。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

阿婆：你無仔女㗎第日！

短髮女聞言更不滿，「爆粗」怒斥「X你老X啊真係！X你，你都真係好X嘢啊，阿婆你！」，並問阿婆有沒有子女，「你有無仔女啊？做你啲仔女真係慘啊，真係」，阿婆即反嗆「你慘啫，你無仔女嘅，第日你無嘅」。短髮女女回覆「我未有啫，多謝你，我未有啫」，阿婆卻「詛咒」指「你無㗎！你無㗎！你無仔女㗎，第日！」。

短髮女反擊：真係可憐

短髮女於是反擊，「你都好慘，我唔見你而家有，出街都無仔女車出車入㗎？真係可憐，又自卑又可悲」，阿婆卻說「係你無仔女。我好開心，我去玩啊，遊樂啊，開心到不得了」。直至影片結束雙方仍在激烈爭吵，旁邊乘客僅圍觀，沒有干涉或勸阻。

網民爭議：「惡毒」不尊敬老人家 VS 恃老賣老

事件引起爭議，大批網民斥責短髮女言辭「惡毒」不尊敬老人家，「把口衰X到呢」、「真是個令人鄙夷的女人，為什麼要跟一個八十多歲的老奶奶爭論？這只會顯得你沒教養」、「而家啲後生嘅冇同理心冇同情心，一個八十歲阿婆唔小心啫，唔使咁嘅」、「就算阿婆撞到你係佢唔啱，但你可以敬老嘛？唔使X個老人家啫」、「就算阿婆不對.，赢咗場交輸了自己的人格，值得咩？」、「阿婆可能真係冇對歉，但呢個女人不是善類，又惡毒又寸嘴」。

但亦有網民認為短髮女無錯，「好慘的年輕人」、「老人家或咩年齡撞到人都要道歉，同你計較係正常，而且可能老人家掛住搶位坐，所以得人討厭」、「啲阿婆係咁樣恃老賣老」。另有網民指影片未見前因，不宜就誰對誰錯妄下判斷，「無前因淨得後果點知發生咩事啊？一個好人好姐無啦啦會想喺條街鬧阿婆？」。