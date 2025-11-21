黑白2女傍住阿伯ATM撳錢！1個動作極可疑　港男疑惑：桃色騙案？

光天化日下直擊騙案發生？有港男在社交平台上傳照片，指目睹有阿伯在使用自動櫃員機（ATM）時，旁邊站了2名濃妝豔抹的女子，之後更看見其中一名女子這樣做，令他疑惑不已，懷疑涉及桃色騙案。



有網民看過照片後覺得背後原因不單純，「2女1男當係情感糾紛囉」、「衰咸濕有咩計」。但亦有留言擔心阿伯遇到騙案，認為樓主應上前制止，「問阿伯有無嘢要幫手」、「真係唔好驚做多咗，如果你阻到一單騙案，其實都係做咗善事；就算係誤會，都只係浪費咗2、30秒」。



目擊港男在threads帳號「24x24」上傳照片，指他日前看到有阿伯在自動櫃員機取錢時，身旁站了2名濃妝豔抹的女子。其中1人更將手伸至數字鍵盤上，他覺得事有蹊蹺，因而拍下照片疑惑詢問「到底係叫X唔俾錢定桃色騙案呀？」

2女傍住阿伯撳錢 港男疑惑：桃色騙案？

從相中可見，1名老伯正在使用櫃員機，旁邊分別站了兩名身穿黑衫及白衫女子，其中黑衣女子更是「火眼金睛」直視櫃員機顯示器，畫面難免令人起疑。

有老伯使用櫃員機時，2位女子站在旁邊，其中1人「火眼金睛」望着櫃員機顯示器。（「threads＠24x24」圖片）

網民猜背後原因不單純：當係情感糾紛囉

不少網民猜測事件不單純，笑稱「成日都見到啲北方佳麗夾啲阿伯去銀行櫃枱攞錢，攞完兩個笑笑口翹住手咁離開」、「無㗎喎，一個願打一個願捱，2女1男當係情感糾紛囉」、「衰咸濕有咩計，不過呢啲造型就有啲唔抵囉」。

有人擔心是騙案，認為樓主應上前關心，「好可疑」、「問阿伯有無嘢要幫手」、「如果可以咪入銀行叫職員睇吓會唔會處理」、「係有心嘅話，就應該報警或者搵銀行嘅人處理」、「真係唔好驚做多咗，如果你阻到一單騙案，其實都係做咗善事；就算係誤會，都只係浪費咗2、30秒」。

上前關心VS不應多管閒事 惹網民熱議

但另有意見覺得不應該多管閒事，照片難以斷言是否騙案，「當睇唔到算啦，沒有她都會有別人」、「如果係兩個大陸佬，你估阿伯會唔會咁順攤跟佢哋去提款機？有啲人係勸唔聽，係鍾意交學費俾啲陌生人」。

（threads＠24x24）