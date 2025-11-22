兇惡借錢黨！稱微信被凍結　港女拒借遭2男女怒罵　網民認出慣犯

再有借錢黨出沒街頭？有港女在社交平台發文，指遇到2名中年男女稱要前往機場，但以「用唔到微信」以及微信被凍結為由，詢問她借錢，她曾心軟「諗住直接畀佢」，但有附近大叔見狀即時勸退，她之後亦覺得「信唔過」故拒絕借錢，2人借錢不成只好離去，但離開時不忘狂罵樓主。



網民看過帖文後紛紛表示是騙案，「佢兩個無錢點喺市區出現」、「微信俾人凍結都講得出，洗黑錢咩？」、「發神經，無錢去差館問差佬拎啦」；亦有人表示曾被相中人詢問借錢，而說詞和橋段都完全相同，故斷定2人為「慣犯」。



港女分享街頭遇到2男女稱微信被凍結，被問借錢經過。（「threads＠makkaki17_」圖片）

借錢黨出沒？ 2男女稱微信被凍結問借錢

「有無人遇到過佢兩個」，該女生在threads帳號「makkaki17_」上傳照片，詢問「是騙子嗎？」，指日前在街頭遇到相中2名中年男女，先是詢問她如何前往機場，當告知對方搭乘港鐵或巴士皆可時，其中阿叔稱「用唔到微信」，意指想向樓主借取現金，她因此提議對方可用微信轉帳，她再兌換現金予兩人。

港女曾心軟欲借錢 拒借後遭怒罵

但阿叔其後又以微信被凍結為由，要求樓主當場借出現金，並留下聯絡方式以便日後還款。樓主表示當下「有少少心軟諗住直接畀佢」，但旁邊水果店店主大叔即時勸退，該對男女見狀強調「真係無辦法先問我（樓主）借」，又指平日若然問途人借錢，「畀幾十蚊會覺得係侮辱緊佢人格」。2人之後步步迫近並圍堵樓主，她仍覺得「信唔過」故拒絕借錢，該對男女眼見借錢不成，氣到狂罵樓主才離開。

港女曾心軟，被附近大叔勸阻後拒絕借錢，然後被2人怒罵。（《金秘書為何那樣》劇照）

網民直指騙案：借錢黨有好耐

許多網民感嘆樓主實在天真，認為明顯是騙案，「『是騙子嗎？』咁都仲要問……？」、「睇落你又唔似年紀大，點解會咁蠢嘅」、「借錢黨有好耐」、「全部一樣對白講咗咁耐，竟然仲有人信」、「一睇就知搵食樣」、「佢兩個無錢點喺市區出現」、「微信俾人凍結都講得出，洗黑錢咩？」、「理佢哋已經錯第一步」、「竟然仲糾纏咁耐，通常一講錢我都直行直過」、「行埋少少都已經想揼X佢哋，仲話借錢，真係X想」、「發神經，無錢去差館問差佬拎啦」。

網民認出慣犯：我話搵警察幫佢即刻走開

有人認出相中2男女，分享曾被問借錢經過，指他們為「慣犯」，「這兩個騙子在街用普通話問過我借錢，個女人話佢哋唔係騙人，我話搵警察幫佢，佢哋即刻走開」、「我遇過呢兩條友，佢哋一講到微信畀錢，我即刻話唔得閒走人 」、「又係呢兩個衫都唔換，日日去機場，之前（喺）淘大佢問完我唔畀，又行嚟行去搵下個單丁女仔，我直接過去問佢使唔使幫佢搵差佬，即刻敗走」、「上個月我喺荃灣西海旁見過佢哋，又係問去機場話無錢」，有人因此揶揄「其實佢哋會唔會當咗隨街借錢係香港遊行程之一？」

（threads＠makkaki17_）