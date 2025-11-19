嘔心！大叔餐廳搣腳皮「儲起一堆放枱面」　網民斥核突：無晒胃口

在食肆當眾「搣腳皮」，實在影響他人食慾！有港男在網上群組貼出照片，指在餐廳目擊1名大叔「搣腳皮」，之後更將腳皮儲起直接放置餐桌上，他見狀甚感惡心，於是拍下照片公審，引來網民怒轟大叔行為核突兼無品，「人無恥就無敵」、「一啲衛生意識都無」、「見到都無胃口食」，亦擔心餐廳會因此受累，影響客人光顧意欲，「好趕客」。



該食客在facebook群組「好fashion呀你」上傳照片，現場所見相信為港式茶餐廳，1名穿着白色背心的大叔在餐廳脫下拖鞋，目中無人地「搣腳皮」，樓主指過程維持近1小時，大叔之後更將撕下的腳皮儲起直接堆放在餐桌上，他感到惡心遂拍照公審。

大叔餐廳搣腳皮 儲起腳皮放餐枱上

相中可見，桌面擺有1杯即將喝完的凍飲，相信大叔經已用餐完畢，而樓主以紅色圈圈標示一堆白色異物，相信正是大叔撕下的腳皮。

有大叔在茶餐廳內「搣腳皮」，之後更儲起腳皮直接放在餐枱上。（「facebook＠好fashion呀你」圖片）

網民怒批核突：一啲衛生意識都無

許多網民驚呼核突，兼斥大叔無品，「真係乜X嘢人都有」、「搣都算，仲要儲喺張枱先夠賤」、「見到都無胃口食」、「人無恥就無敵」、「好佩服呢啲人可以我行我素，我連電話發出聲響都唔會，覺得打擾到人好唔好意思」、「一啲衛生意識都無」、「在印度見過，但估唔到香港都有」、「侍應抹完（枱）再周圍抹，我真係會行埋去X佢」、「所以我食嘢前要用消毒（紙）巾抹枱」、「高級餐廳係有存在價值，就係少咗呢類食客喺度」，又揶揄「佢諗住一陣加餸」、「加料自製薄脆」。

餐廳職員未有制止 網民憂「趕客」

有留言批評餐廳職員未有及時上前制止，或會影響客人光顧意欲，「其實餐廳應該出聲，唔係客人講」、「咁都得？畀我趕走佢啊，唔做佢生意」、「呢啲客唔應該招呼，衛生問題」、「如果畀我見到永遠再唔會入去食嘢，諗起作嘔」。惟有人猜測男子身份並非普通食客，「可能係老闆？」、「似廚房佬」、「佢搣完行返入廚房你先驚」。

