搭港鐵突暈倒拒去醫院　女乘客：要繼續返工　網民嘆：社畜定奴隸

「人人都要做黎生？」有港鐵乘客於網上發文分享，早上上班時間乘搭屯馬綫時有女乘客突然暈倒，職員上車協助時女乘客已醒過來，卻拒絕下車去醫院，竟然說「要繼續返工」。



網民留言道，「社畜定奴隸」、「返少一日唔會死啫」，有網民就指出「可能驚自己一冇返工，成個家就會散」、「有時手停口停，唔係佢都鍾意返工嘅」。



有港鐵乘客於網上發文分享，早上上班時間乘搭屯馬綫時，有女乘客突然暈倒，醒來時拒絕去醫院，表示「要繼續返工」。

該港鐵乘客於Threads發文說「香港人真係好X鍾意返工」，他分享11月17日早上乘搭屯馬綫時有人按緊急掣，原來有女乘客突然暈倒，隨後職員上車協助，女乘客才「醒醒地」，卻拒絕下車去醫院，「佢竟然話，要繼續返工」。

港鐵女乘客突暈倒拒去醫院：要返工

樓主非常驚訝，目擊女乘客獲職員一路陪同到尖東站，才終於肯坐上輪椅。樓主慨嘆，「姐姐，人無事先做到世界冠軍，祝姐姐早日康復，身體健康」。

（《我要準時下班》劇照）

網民嘆：佢返少一日工可能好嚴重

網民留言慨嘆，「佢返少一日工可能好嚴重」、「日做夜做雞碎咁多，最後命都無埋，窮人悲歌」、「香港真係慘過日本，暈咗基本上上司今時今日已經唔太爆炸，香港可能會俾人炒」、「我有同事碌咗落樓梯整親腳，都仲去返工，不過第二日佢就已經唔使再返啦，香港地真係好悲哀」。

