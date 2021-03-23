網傳港女以膠紙綁實幼貓雙手　網民斥虐待紛起底：希望快啲拉到佢

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-03-23 17:00

動物也有不同性格，飼主絕不能以不聽指令作為虐待動物的藉口。今日網絡瘋傳相片，指1名港女為了「搵隻貓陪我一齊攬住瞓」而飼養1隻初生幼貓，但竟因小貓「點樣都唔肯搭住我條頸」為由，以膠紙在小貓雙手圍了多個圈將其綁住。網民發現相片極速截圖記錄，狠批涉事港女虐貓，並發起「起底」行動，企圖找出女子身份公審。

網絡瘋傳有況女發文，自爆以膠紙綁住幼貓雙手及身體，令牠動彃不得。（連登討論區截圖）

【最強流動派】想賺多啲「01積分」換禮品？即提名「最強食玩買熱點」，賺高達488「01積分」換人氣雪糕及馬卡龍！

多個寵物群組及討論區今日瘋傳相片，可見數張疑似虐貓相片。相片為facebook群組「Blacklist香港寵物群（平民版）」的帖文，有人發現1名港女竟以膠紙繞圈綁住幼貓雙手，並以強光照着幼貓拍照。相中可見，幼貓雙耳垂下，以肚向天的方向躺於床上，雙手及身體被膠紙重重固定，動彈不得。相片底部則可見到幼貓雙腳呈V形，亦有少部份疑似膠紙，令網民質疑港女不只綁起幼貓雙手。

港女發文時直言買貓理由是「想搵隻貓陪我一齊攬住瞓」，惟相中幼貓「點樣都唔肯搭住我條頸」。（連登討論區截圖）

截圖中港女自稱「想搵隻貓陪我一齊攬住瞓」，因此選擇買幼貓回家，認為較易讓貓隻養成同床睡覺的習慣，不過她指「以前嗰隻隻手都會搭住我條頸瞓，呢隻點樣都係唔肯，唯有攞膠紙綁住佢」。

相片極速引來網民關注，不少人對港女的虐貓行為感憤怒，發起「起底」找出港女的身份。有人發現港女曾表示幼貓以4500元購入，並指覺得幼貓的顏色「好似唐貓顏色，唔係咁靚」，其後又以「男朋友唔鍾意」為由，開價5000元打算轉售幼貓，並單手拿起幼貓拍照示意。

帖文瘋傳後，網民均擔心幼貓安危，紛紛呼籲大家向愛護動物協會及警方舉報事件。（連登討論區截圖）

不少網民加入「起底」，其中1個疑屬涉事港女的fb帳戶數小時內已遭刪除，有人又呼籲網民向愛護動物協會及警方舉報事件，直言「希望快啲拉到個女人，等貓咪有救。好慘，如果撕開膠紙一定扯甩啲毛，貓bb一定好痛」。亦有網民表示，擔心港女被公審後幼貓會遇到危險，「擔心貓仔，佢一定好驚」、「隻貓好危險，隨時俾佢虐待致死」。

2名印尼少年為了增加點擊率及粉絲數目，竟於半山懸崖將1隻貓拋到空中，事件引來網民熱議，警方最終將2人拘捕。（Twitter影片截圖）

貓咪被拋起後於半空翻轉多圈，再急墮至山下的草叢。（Twitter影片截圖）

+ 5 + 5 + 5