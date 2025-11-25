西灣半夜修路！挖掘機鑿地遭街方轟擾入睡　怒問：可以咁夜整路？

何時修路才叫合適？有西環街坊在社區群組發帖，不滿深夜時分仍有工人在樓下做路面維修，指當時已晚上11時許，「可以咁夜整路㗎乜？」，稱影響到他無法睡覺。惟帖文惹起網民圍攻，有人留言揶揄「日頭就又話阻住你哋，夜晚做又話阻住你哋，幾時先可以做先呢？」，但樓主反擊指「影響唔到你實可以咁講啦」，不少人認出該街道，解釋因為是交通樞紐，「呢啲開得夜晚有申請拎正牌」，街坊們只能忍一忍。



樓主不滿深夜時份仍有工程人員進行路面工程，噪音令他「嘈到唔使瞓」。（fb群組「西環變幻時」圖片）

晚上11時許仍鑿路 街坊：嘈到唔使瞓

樓主在facebook群組「西環變幻時」發文，拍攝到一群戴頭盔的工程人員正在樓下的馬路施工，用挖掘機打鑿路面。他不滿指當時已深夜，「依家23：14，可以咁夜整路㗎乜？嘈到唔使瞓」。

樓主不滿深夜時份仍有工程人員進行路面工程，噪音令他「嘈到唔使瞓」。（AI生成圖片）

惹網民反彈「等日頭至整好無？」

街坊認出該處應為荷蘭街附近，表示「勁嘈」，但許多網民揶揄樓主「唔好做等路陷」、「咁等日頭至整好無？」、「11:14AM塞到PX嘅時候你一樣出Post啫」、「下次有咩事爆水管之類都唔好夜晚整，抖返幾日先，最緊要有得瞓」、「你行落去同佢講囉」、「又有屎忽鬼突個頭出嚟搏X」。樓主反擊指「唔使瞓？」、「影響唔到你實可以咁講啦」。

不少街坊認為「緊急維修都無辦法」，只能忍一忍。 （資料圖片）

為交通樞紐 網民：呢啲緊急維修都無辦法

不少人解釋，該處屬交通樞紐，故要在夜間時間做緊急維修，以免影響日間交通，只能忍一忍，「人哋緊急掘路工程有曬Permit（許可證），你估好想夜晚返工咩」、「攞咗EO做，點投訴都無人，差佬到場都係抄低資料走人」、「申請咗黃紙，緊急工程任何時段都可以做嘢」、「呢啲緊急維修都無辦法，唔通隔籬火燭你又話消防車嘈住你」。