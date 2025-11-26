宏福苑5級火│火柱沖天！熱浪濃煙逼近　附近居民驚呼：係咪要走？

【大埔宏福苑火警／5級火／奪命火】大埔宏福苑宏昌閣外牆棚架起火，火勢蔓延至7座大廈並升至5級火，目前已造成至少13死15傷，包括1名消防員死亡，多人被困。本港網絡瘋傳影片，指大火下附近其他大廈亦受熱力及濃煙煙味波及，人心惶惶，有居民驚呼「我哋走啦，好驚啊！嘩愈嚟愈大火！」、「好熱啊而家，又成陣𤓓味，閂窗閂窗」。



網民看過影片震驚，建議附近居民應即時收拾貴重物品離開到酒店等地方暫住，以策安全，「帶埋貴重財物走啦，火燭有有毒氣體的」、「走咗，冇事發生，你最多係白行一趟，一出事就係人命」。也有網民提醒，「記得關好門窗，唔好畀火舌吹入屋」、「用啲水濕咗條毛巾封窗邊」。



宏福苑被火焰吞噬，至少四幢大廈被波及陷入火海。（香港01直播截圖）

有居於大埔宏福苑火警現場附近大廈的居民，拍下宏福苑火光熊熊火勢擴散影片，驚呼黐線啱好影到火勢擴散……唔到10秒就從底層火光變成火柱，爆炸聲好似變勁咗」。

宏福苑火光熊熊火勢擴散傳爆炸聲 附近居民驚呼：使唔使走啊？

影片長44秒，見到大埔宏福苑大廈頂部出現巨型火柱，不斷傳出「嘭嘭」巨響，火舌往四周墜落。影片傳來男聲驚呼，「個火好似突然光咗嘅，嘩，燒咗去第2棟啊，愈燒愈勁！」，隨即有女聲問「喂我哋使唔使走啊？」。男聲反問「走去邊啊？」，女聲回應「我哋走啦，好驚啊。嘩愈嚟愈大火！」。

大埔宏福苑大廈頂部出現巨型火柱，不斷傳出「嘭嘭」巨響，火舌往四周墜落。（Threads@lilkoko0123）

不過男聲堅持不離開，「走出去仲危險啦，（留）喺屋企啦」，女聲則說，「我驚（火舌）彈過嚟喎，一陣間，燒到過埋嚟」，有另一把女聲表示，「好熱啊而家，又成陣𤓓味，閂窗閂窗」。由此可推測，大埔宏福苑大火的熱力和濃煙味道，已影響附近大廈。

網民建議暫時離開外出暫住：帶埋貴重財物走啦

影片引起網民關注，紛紛建議附近居民應即時收拾貴重物品離開到酒店等地方暫住，以策安全，「閂窗，攞齊嘢就走」、「去第二到住一晚先，啲氣體有毒」、「帶埋貴重財物走啦，火燭有有毒氣體的」、「cXs你近到，其實你呢啲位都要走啦，一陣佢幾棟危樓做骨牌你就危險」、「有唔妥係要即走，走咗，冇事發生，你最多係白行一趟，一出事就係人命」、「講真，驚就走，相信直覺，最多跌錢，反正你地聞到有害氣體，又感受到熱輻射，去酒店住一晚先」。

另有網民提醒仍留在屋內的居民，「記得關好門窗，唔好畀火舌吹入屋」、「用啲水濕咗條毛巾封窗邊」、「放定缸水，關緊窗，塞埋窗縫」。