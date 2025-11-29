宏福苑火災│老翁臨終緊握1物　家屬認屍秒確認身份　兒媳哭讚聰明

大埔宏福苑於11月26日（周三）發生五級大火，至今造成逾百人喪命，當中不少家屬對失去摯親傷心欲絕，而部份遺體燒至難以辨認，有待作進一步安排。有老翁在火災中不幸喪命，其兒媳在社交平台悼念，指老爺需長期使用呼吸機及輪椅代步，事發時奶奶外出買菜，曾在電話叮囑對方要小心，但之後失去聯絡，最後傳來噩耗。事發後，奶奶和丈夫都感到自責，坦言「現在我們一家更需要情感支援」。



不過，樓主亦讚揚老爺份外聰明，因丈夫靠相片認屍時，發現老爺臨終前手握1物，能讓家人迅速確證其身份，形容是「悲傷中的一點笑」。網民紛紛為樓主送上祝福，希望樓主一家能好好生活，「意料之外的災禍沒人想的，請不要太自責」、「婆婆唔好難過，如果伯伯可以揀，佢都唔想妳喺屋企」、「相愛嘅人一定會在某地方再次重逢」，同時欣賞伯伯臨危不亂，「伯伯好叻，危急關頭仲反應到做咁多嘢」。



大埔宏福苑於11月26日發生五級大火，至今造成逾百人喪命，包括1名消防員殉職。（資料圖片）

宏福苑五級火焚燒超過43小時，於11月28日早上10時許大致被救熄，目前仍有多人失聯，情況未明。（資料圖片）

老翁火災中不幸離世 兒媳發文悼念

該人妻在threads發文，憶述老爺近年因身體不適，需要長期使用呼吸機，及倚靠輪椅代步，她指事發初時只是旁邊其中一幢大樓起火，當時奶奶正外出買菜，下午3時許仍能和老爺保持聯絡，還叮囑對方要小心，「但萬萬估不到火舌會燒着宏泰」，之後奶奶再次致電老爺，電話已經未能接通，及後證實老爺在火災中不幸去世。

指奶奶突喪偶難接受 自責未陪伴在旁

樓主透露，老爺同奶奶結伴走過40多年，形容二人是「恩愛夫妻」，奶奶突然喪偶當然難以接受，盼望有同路人可以開解奶奶，助她渡過難關。樓主同時希望認識其丈夫的人，可以向他說聲「加油」，因為事發後丈夫和奶奶都自責不已，先是丈夫自責當時未有叫父親帶呼吸機逃離現場；而奶奶則自責當時沒有陪伴在旁。

樓主苦言：現在我們一家更需要情感支援

樓主感嘆「好多事真係沒有如果」，眼見事件令丈夫承受巨大壓力，因要照顧家中老少各人情緒，還要扮作堅強冷靜，兼在沒有經驗下更要處理老爺身後事和「各種paper work」，坦言「現在我們一家更需要情感支援」。

老爺臨終前手握1物 兒媳讚聰明：悲傷中的一點笑

摯親突然離世當然不捨，但樓主想藉帖文讚揚老爺「真係好聰明」。據其丈夫轉述看照片認屍環節，發現老爺最後選擇躲在廁所位置，且手握身份證，身上還包裹着2張沾濕的棉被，證明他危急下曾設法增加生還機會，亦考慮到若然遭遇不測，可以迅速被確認身份。樓主相信老爺當時是安然面對死亡，故稱「悲傷中的一點笑」。

社區會堂及休憩公園內，均有市民放置鮮花悼念。（資料圖片）

市民留下字句，希望不幸喪生的街坊一路好走。（資料圖片）

網民留言安慰：相愛嘅人一定會在某地方再次重逢

網民紛紛留言安慰樓主奶奶及其家人，「希望你一家人能儘快走出陰霾」、「意料之外的災禍沒人想的，請不要太自責」、「喺老爺角度睇，佢一定唔會有一絲怪責奶奶同個仔嘅念頭， 佢亦可能會慶幸奶奶同個仔可以逃過大難」、「婆婆唔好難過，如果伯伯可以揀，佢都唔想妳喺屋企，伯伯會喺上面搵定間屋先，唔使擔心」、「相愛嘅人一定會在某地方再次重逢」、「相信佢會保佑你們一家人，換個方式陪着你們」、「素未謀面幫唔上咩手，但請你一定要記住你哋並不孤單，出聲就得」。

離世老翁獲讚醒目：危急關頭仲反應到做咁多嘢

有人則讚揚樓主老爺是聰明的老人家，「你老爺都算有防災意識」、「佢真係好有智慧，識得用沾濕棉被（包）裹自己增加生還嘅機會，而且在危機中仲能冷靜分析，拿着身份證有助幫忙辨認身份」、「伯伯好貼心而且好聰明，攞住張身份證好快俾你哋搵到佢，唔使家人咁焦急」、「好叻，危急關頭仲反應到做咁多嘢」、「深信老先生是個聰明人，用了最合理的方法，又作好最壞的準備，又為工作人員和家人考慮」。

網民關注樓主情緒 籲勿「死頂」適時需尋求心理輔導

另有網民提醒樓主要注意自己和身邊人情緒，切勿「死頂」，「留低嘅人一定好痛苦，有咩需要都要講出嚟，照顧好奶奶同先生嘅情緒和健康同時，你都要照顧好自己，你哋仲要靠對方撐住同互相扶持」、「你先生要頂住，又或者同你先生一齊見吓心理輔導支援下」、「心臟要夠強大去take care你老公奶奶，佢哋好需要你去支援同陪伴」、「希望你同你先生都要加油，照顧好奶奶，照顧好自己」。

（threads＠tracyng505）