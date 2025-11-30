宏福苑大火｜大媽疑貪取物資影片瘋傳！被質問咁回應惹公憤：肉酸
撰文：布萊恩
【大埔宏福苑／5級火／奪命火／物資】大埔宏福苑11月26日發生五級大火，至今造成逾百人死亡，不少機構、善心人派發物資協助受災居民渡過難關。然而本港網絡瘋傳影片，指火災現場有多名大媽貪取救災物資後，乘搭東鐵離開；被問及事件時，大媽更爆出「1句」惹起公憤。
網民紛紛批評大媽離譜，「貪心」、「真係鬧幾多粗口都未夠」、「唔識禮義廉恥？」、「見到咁樣好肉痛」、「成件事都係講個信字，大家期望真正需要嘅人得到物資」。
救災物資應讓有需要人士使用。有女網民於11月28日在社交平台發布影片，稱其親戚在災場視察，離開時見到幾名大媽拿着裝物資的袋乘搭港鐵東鐵綫列車，遂拍下情況，「偷物資……佢跟上前影低其無恥之徒嘅樣，佢哋仲要喺度講話『唔使登記任你攞』」。
大媽疑貪取救災物資 被問及這樣回應
影片長16秒，見到當時正值白天，港鐵車廂內1名靠着扶手站立、穿黑色大褸的女子，手持1個白色環保袋，地上再放有1個較大型環保袋，內裏放有物品。
被問到「登記」問題時，女子直指「唔使（登記），慈善機構派……」，隨後露出多樣表情，並繼續看手機。
網民批離譜：點解可以咁貪心
網民看過影片震怒，紛紛批評大媽離譜，「點解可以咁貪心」、「真係鬧幾多粗口都未夠」、「唔識禮義廉恥？」、「啲嘴臉真係好肉酸」、「拎完仲要勁得戚咁！」、「趁火打劫」。
也有網民認為，「其實都唔可以話佢哋偷，雖然見到咁樣好肉痛，成件事都係講個信字，大家期望真正需要嘅人得到物資」、「應該開始分流。統一義工，佢講得出邊個單位就畀佢，避免浪費物資」。
