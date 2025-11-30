宏福苑大火｜宏昌閣住客這樣逃生！女兒慨嘆：母差1分鐘落唔到樓

【大埔宏福苑／5級火／奪命火／逃生／生還者】大埔宏福苑11月26日星期三發生五級大火，至今造成逾百人死亡。有女網民發文表示，其母親是第一幢起火的宏昌閣住客，是成功逃離火場的生還者。樓主撰文紀錄母親的逃生過程，指母親獲鄰居太太拍門通知發生火警，她穿好鞋子拿手袋準備逃生時，原本想再回頭多取一點東西，但其後立即放棄取物趕緊逃生，而她出門口又剛好有電梯，直落大堂終成功逃離大廈，再致電女兒報平安。



不少網民認為樓主的母親十分幸運，「第1幢起火都走得切真係好好彩」、「隔籬太太真係您哋嘅恩人，無佢拍門，您媽媽可能都未必知起火」、「香港真係好需要呢啲好人有好報嘅消息」。



樓主指母親差一分鐘便逃走不到。 （Threads@sswirll圖片）

有女網民在Threads上發文，指母親在宏福苑大火發生時，居於第一幢起火的宏昌閣，「當時我係返緊工，14:51起火，隔籬太太拍門搵我媽話有燶味，我媽話不如我哋著鞋落去睇吓乜事，隔籬太太著完鞋就先落樓」。樓主指母親著鞋及拿手袋後，「準備出門口嗰陣仲諗住拎少少嘢，結果一個念頭，都係唔拎啦，就鎖門出門口」。

母親無回頭取物品 坐電梯成功逃生

樓主續稱母親「見到架𨋢停喺自己嗰層，我媽一撳即開門，架𨋢中間無停過，直落大堂，個陣係15:00」，一分鐘後消防到達，但樓上的人已不能下來。再過一分鐘，母親致電樓主通知火警發生，而她在樓下公園平安地坐着。樓主事後感激母親生還，認為是胞兄保佑母親，「其實就係差1分鐘，如果我媽回頭拎嘢，如果唔係啱啱𨋢到，如果架𨋢中間無開門，是旦一樣發生咗，我媽應該落唔到樓」。

網民：好彩你哋有好鄰居

帖文引來大批網民留言，「第1幢起火都走得切真係好好彩」、「好彩你哋有好鄰居」、「隔籬太太真係您哋嘅恩人，無佢拍門，您媽媽可能都未必知起火，一切嘅一切都好似整定咁，真係有保佑，我都相信係您哥哥，一定會越嚟越好，您地要加油」、「香港真係好需要呢啲好人有好報嘅消息」。

有人認為如遇火警不應坐電梯，但今次有生還者也是坐電梯成功逃生，「雖然火警唔好搭lift，但睇好多逃生者分享成功走到都係因為搭lift」、「尋晚聽網台，有個聽眾打上去又係一模一樣，見到架𨋢停係到仲突然開埋門，好似係22樓，即刻搭𨋢走人，真係冥冥中有主宰」。

（Threads@sswirll）