宏福苑大火災｜警哽咽談遺體變灰　網民同泣:Madam講我都忍唔住喊

大埔宏福苑五級大火傷亡枕藉，警方今午（12月1日）交代最新人數時，警務處新界北總區指揮官林敏嫻和傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢，談及部分遺體已變成灰燼，均不禁哽咽。不少網民看見相關片段亦大感難受，齊聲一哭。



有人留言說「聽madam講我都忍唔住喊‥‥‥好難想像佢哋前線人員要親身面對係幾咁難受同惡夢……」，亦有人指「有人性嘅都唔會頂得順」，「我哋都接受唔到，何況佢哋（死者）至親」。



大埔宏福苑五級火撲熄後，警方於12月1日交代最新死亡人數，警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢提及有遺體已變遺灰燼，可能未能把所有失聯者帶出來時，一度哽咽。（戴慧豐攝）

警方表示，截至今午4時，宏福苑大火中已有151人證實死亡，警方災難遇害者辨認組（DVIU）繼續在未完成搜索的宏新閣和宏昌閣，尋找遇難者遺體。惟林敏嫻和曾淑賢談及部分遺體狀況時難掩神傷，曾哽咽說「已經係變成灰燼，所以我哋唔排除，最後未能夠……將所有失聯嘅人士帶返出嚟」，林敏嫻輕拍其肩膊安慰。

大埔宏福苑五級火撲熄後，警方於12月1日交代最新死亡人數，警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢（左）及新界北總區指揮官林敏嫻（右）談及有遺體已變成灰燼，兩人均一度哽咽。（戴慧豐攝）

有網民將相關片段分享到社交平台，形容「好心up（悒）呀」，「Madam都忍唔住喊」。影片吸引大批網民分享、轉發和留意，有人指「唉，有人性既（嘅）都唔會頂得順」，又表示「我睇到呢段既（嘅）時候都喊咗出黎（嚟），變灰燼……就咁消失咗，我地（哋）都接受唔到，何況佢哋（死者）至親」，形容感覺「好崩潰啊」。

12月1日，警方就大埔宏福苑五級火交代最新死亡人數，警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢（左）談及遺體狀況時一度哽咽，有網民看過片段後表示感到「心悒」。（Threads）

亦有人想到執法和救援人員平時已見過不少生離死別場面，惟面對今次宏福苑大火死傷慘重，「其實前線一定感受最深，真係好難受的」，「理解（日前）企近窗邊那個阿sir（消防員）嘅反應及情緒」，「聽madam講我都忍唔住喊……好難想像佢哋前線人員要親身面對，係幾咁難受同惡夢⋯…」

部分人也想到受災居民和死難者家屬的感受，「連madam都喊埋出嚟，咁大埔那7座居民也何常（嘗）好受？」，希望接下來的調查可以還他們一個公道，「希望madam記住呢一刻然後盡力去查出真相」。

12月1日，警方就大埔宏福苑五級火交代最新死亡人數，警務處傷亡查詢中心主管總警司曾淑賢談及遺體狀況時一度哽咽，不少網民看過片段後表示傷感。（Threads）

▼大埔宏福苑五級火．12月1日DVIU運走遺體▼

