老鼠做Gym？24/7 FITNESS驚見老鼠器材「擒上擒落」　公司咁回應

老鼠都去健身？有女生指在24/7 FITNESS發現鼠蹤，從她分享影片可見1隻老鼠在器材架上「擒上擒落」非常活躍，她形容「米老鼠做gym」。有網民笑稱「Real gym rat（健身狂人）」，「老鼠仲勤力過我」、「米奇都在做gym，你也沒理由放棄」，亦有人認出涉事健身中心位於元朗，質疑店舖衛生情況惡劣，「幾X污糟先會有（老鼠），又唔係食肆街市」。



24/7 FITNESS回覆《香港01》表示，對於有顧客在分店發現鼠蹤一事深感抱歉，強調事件絕不符合公司的衛生與環境管理的標準，他們高度重視每位顧客的健康與安全，已立即採取行動。經調查後證實本次事件屬罕有個別情況，相信為外來鼠隻偶然闖入所致。



24/7 FITNESS續指，事後即時委託專業滅鼠公司，完成全面深層消毒及滅鼠處理，加強器材抗菌塗層，加固所有出入口及潛在縫隙的防護措施，嚴防外來生物再次進入。同時採取以下強化措施，包括全面檢查及加固各分店的防鼠設施，並定期更換及保養、加強室內外清潔頻次，尤其垃圾處理及食物存放管理、以及定期進行預防性處理等，承諾會以更高標準落實防控措施，防止此類事件再次發生。



有女生在24/7 FITNESS健身中心發現鼠蹤。（「threads＠hei_nana0308」影片截圖）

24/7 FITNESS現鼠蹤 老鼠器材架「擒上擒落」

該女客人在threads帳號「hei_nana0308」發帖，指在24/7 FITNESS健身中心發現有老鼠。從她上傳的影片可見，1隻老鼠正在器材架上爬上爬下，甚是活躍，她因此形容為「米老鼠做gym」，又指事件令她產生「PTSD（創傷後遺症）」，「喺街見到啲嘢跑過，都勁驚！」

樓主在某大型健身中心發現有老鼠。（「threads＠hei_nana0308」影片截圖）

店舖位於元朗？ 網民質疑衛生情況惡劣

有網民認出涉事店舖位於元朗，附近很多食肆，質疑其衛生情況惡劣，「呢間成日感覺幾污糟，成日一陣味」、「呢間真係又污糟又臭」、「平時去開都覺得衛生情況好差，但估唔到會有老鼠囉」、「嘩X真係會叫出嚟」、「幾X污糟先會有（老鼠），又唔係食肆街市」。

網民笑gym rat：老鼠仲勤力過我

另有留言笑稱「Real gym rat」，「都叫咗你哋啲蛋白粉倒好啲，聽日隻米奇就大隻過你哋」、「連Jerry都做緊gym，你有咩理由唔做」、「米奇都在做gym，你也沒理由放棄」、「老鼠仲勤力過我」、「我都係快啲出去操返轉先」、「真係操老鼠仔今次」。

有網民表示曾於店舖發現其他生物，「唔止有老鼠，仲有雀仔添」。（「threads＠anson._.hung0606」圖片）

健身室中心帖文留言致歉：已進行消毒

涉事健身中心留意到帖文，先是留言致歉「很抱歉為你帶嚟困擾」，表示已經在全場地毯式搜索，但未有發現老鼠，亦已致電滅鼠公司到店尋找源頭，同時請消毒公司進行消毒，再次就事件為客人帶來困擾和擔憂感到抱歉。樓主及後稱相信健身中心會做好消毒，以防事件再次發生。

健身中心表示已進行地毯式搜索，但未有發現，亦已致電滅鼠公司到店尋找源頭，同時請消毒公司進行消毒。（「threads＠hei_nana0308」截圖）

（threads＠hei_nana0308）