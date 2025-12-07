Foodie評松露朱古力「松露味」不濃　網民爆笑：無落都俾你食到

不少人會依Foodie（美食博主）推介尋找美食。有美食博主在社交平台上發文及影片，推介一款朱古力零食，她指這款「松露朱古力」口感軟滑，上面沾滿松露味可可粉，但松露味不濃，不會太甜，而朱古力入面有大量爆炸糖，「又新奇又有趣」。可是，帖文引來不少網民熱議，有人指「松露朱古力」並非味道，而是朱古力的種類，因此不會有松露味，笑言：「無落都俾你食到松露味」。



有美食博主推介這款無印良品出產的「爆炸糖軟心朱古力」。（Threads圖片）

樓主更發布影片推介，評「松露味唔濃」。（Threads影片截圖）

有美食博主在Threads上出帖推介無印良品出產的「爆炸糖軟心朱古力」，樓主詳細形容食後感「每粒上面都沾滿咗松露味可可粉，松露味唔濃，但朱古力唔會太甜，食落軟滑」。由於朱古力內有爆炸糖，「食落渣渣聲，真喺又新奇又有趣」。

樓主遭網民批不夠專業，指「松露朱古力」並非有松露味。（Threads影片截圖）

帖文引來網民在留言區指這款「松露朱古力」並非有松露味，「truffle chocolate（松露朱古力）係指裏面有ganache（即係溶溶地咁的柔滑奶油），唔係有松露味」、「菠蘿包食到輕微菠蘿味」。

有人質疑樓主的專業性，「其實你有無放過入口食下先寫post？」、「咩係松露味可可粉，我睇咗乜」、「無落都俾你食到松露味」、「松露味唔知有冇，但呢個po，X味就好濃」。