同居年半流產再懷孕誕女！小三狡辯︰不知男友已婚　法官這樣判

伴侶偷腥已經令人傷心，誕下私生子女就更令人氣憤。台灣1名人妻指控丈夫在交友程式認識1名女子，雙方甚至同居大約年半，小三為他生下1名女兒。人妻向小三索賠100萬新台幣（約25萬港元）精神慰撫金，小三辯稱不知道男方已婚，聲稱2人早已分手，正宮一早知情，是次提告超出2年追訴時效。法官卻認為女被告早已知道人夫身份，共同生活大約年半，判處被告賠償20萬新台幣（約5萬港元）精神慰撫金和利息。



小三流產1次，隨後再度懷孕，2023年7月誕下1名女嬰。（示意圖／gettyimages）

元配向小三索償100萬新台幣精神慰撫金

台媒於今年12月報道，案件在高雄地方法院進行審理，人妻指出，丈夫於2022年3月透過交友程式認識1名女子，翌月開始在汽車旅館發生關係，他們同年6月起共同承租房屋，同居大約年半，其間小三流產1次，隨後再度懷孕，2023年7月誕下1名女嬰。直到2024年3月，丈夫才承認有婚外情，人妻向小三索償100萬新台幣（約25萬港元）精神慰撫金。

小三辯稱不知道男方已婚

小三則稱，自己不知道男方已婚，雙方2023年12月已分手，原告早已知情，依照《民法》規定，原告需要2年內提告，至今喪失追訴權利。

法官判處女被告賠償20萬新台幣（約5萬港元）精神慰撫金，自2024年5月18日起至清償日止按年利率5%支付利息。（示意圖／gettyimages）

女被告賠償20萬新台幣

法院查看證據後，認為雙方認識不久後，互相透露自身家庭狀況，男方承認曾和小三討論離婚進度，小三甚至使用男方手機，查看他和原告的對話和照片，加上男方facebook個人頁面寫明婚姻狀態，小三擺明知情，但仍持續和對方交往，侵害原告配偶權。法官判處女被告賠償20萬新台幣（約5萬港元）精神慰撫金，自2024年5月18日起至清償日止按年利率5%支付利息，案件仍可上訴。

（綜合）