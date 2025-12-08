香港天氣預報｜天文台預測今日、明日的天氣＋未來九天天氣一覽

【香港天氣】天文台預測今天天晴乾燥。吹和緩北至東北風，今晚離岸風勢間中清勁。未來一兩日雲量逐漸增多，風勢較大。接近週末天色較為明朗。星期六北風增強，有一兩陣雨，晚上氣溫顯著下降。下週初最低氣溫在15、16度左右。(更新至12月8日下午16時00分)

（香港01記者攝）

香港今日即時天氣報告｜溫度/紫外線/天氣警告

天文台宣佈紅色火災危險警告現正生效。今日現時溫度約24.9度，最高溫度26度，最低溫度20度，相對濕度為百分之47。

乾燥的東北季候風正為華南帶來晴朗的天氣。正午時分，本港各區的相對濕度普遍下降至百分之五十或以下。

香港明天星期六的天氣預報｜天氣/溫度/紫外線

香港明天最高溫度為24度，最低溫度為21度，相對濕度為百分之65-85%。明天大致多雲。初時有一兩陣微雨，下午部分時間天色明朗。

香港未來9天天氣預報一覽

天文台預測未來9天由12月9日至12月17日，香港會東北季候風會在未來數日持續影響華南沿岸，而一道雲帶會在未來一兩日逐漸覆蓋該區。隨著該雲帶轉薄，接近週末沿岸地區天色較為明朗。預料一道冷鋒會在星期六橫過廣東，該區北風增強及有一兩陣雨，氣溫顯著下降。受隨後的乾燥東北季候風影響，下週初廣東沿岸天色好轉，早晚清涼，內陸日夜溫差較大。

香港今日即時天氣報告｜各區氣溫